Un icono de los 80, reinventado

Bajo la forma icónica de The Tube se encuentra un sistema estéreo de 2 vías que ofrece una potencia máxima de 280 W (140 W RMS) y un paisaje sonoro más amplio y envolvente. Si la fiesta pasa al exterior, puedes activar Moving Sound para que los graves sean más potentes y mantengan la nitidez del sonido al aire libre.