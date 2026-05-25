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Moving SoundParlante inalámbrico

TAMS80Y/00

The Tube

Formas audaces. Colores retro. Potencia moderna. The Tube revive un ícono de los años 80 con un sonido estéreo más rico y amplio, y conectividad sin interrupciones. Desde sesiones en casa hasta fiestas callejeras, subí el volumen y dejá que la música se expanda.

Ver todos los beneficios

The Tube

  • Sonido impactante. Estética retro

  • 280 W máx. (140 W RMS)

  • Hasta 24 horas de reproducción

  • Resistente al polvo y al agua IP67

Un icono de los 80, reinventado

Un icono de los 80, reinventado

Bajo la forma icónica de The Tube se encuentra un sistema estéreo de 2 vías que ofrece una potencia máxima de 280 W (140 W RMS) y un paisaje sonoro más amplio y envolvente. Si la fiesta pasa al exterior, puedes activar Moving Sound para que los graves sean más potentes y mantengan la nitidez del sonido al aire libre.

Acústica de la nueva escuela. Sistema estéreo activo de 2 vías

Acústica de la nueva escuela. Sistema estéreo activo de 2 vías

Los dos altavoces de 5,25", los tweeters específicos y el cruzado activo se combinan para separar los agudos y los graves con precisión. Los dos radiadores pasivos profundizan los graves. ¿El resultado? Un sonido estéreo auténtico con una profundidad potente y detalles nítidos y claros.

Conectividad Bluetooth® multipunto y audio USB

Conectividad Bluetooth® multipunto y audio USB

La tecnología Bluetooth® 6.0 te permite transmitir audio sin molestos cortes y conectar The Tube a dos dispositivos a la vez. También puedes conectar un dispositivo externo al puerto USB-C para escuchar música.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

  2. La clasificación IP67 significa que el parlante es hermético al polvo y puede sumergirse durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.