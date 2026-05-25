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The Tube
Formas audaces. Colores retro. Potencia moderna. The Tube revive un ícono de los años 80 con un sonido estéreo más rico y amplio, y conectividad sin interrupciones. Desde sesiones en casa hasta fiestas callejeras, subí el volumen y dejá que la música se expanda.
Sonido impactante. Estética retro
280 W máx. (140 W RMS)
Hasta 24 horas de reproducción
Resistente al polvo y al agua IP67
Bajo la forma icónica de The Tube se encuentra un sistema estéreo de 2 vías que ofrece una potencia máxima de 280 W (140 W RMS) y un paisaje sonoro más amplio y envolvente. Si la fiesta pasa al exterior, puedes activar Moving Sound para que los graves sean más potentes y mantengan la nitidez del sonido al aire libre.
Los dos altavoces de 5,25", los tweeters específicos y el cruzado activo se combinan para separar los agudos y los graves con precisión. Los dos radiadores pasivos profundizan los graves. ¿El resultado? Un sonido estéreo auténtico con una profundidad potente y detalles nítidos y claros.
La tecnología Bluetooth® 6.0 te permite transmitir audio sin molestos cortes y conectar The Tube a dos dispositivos a la vez. También puedes conectar un dispositivo externo al puerto USB-C para escuchar música.
Opiniones
La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IP67 significa que el parlante es hermético al polvo y puede sumergirse durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.