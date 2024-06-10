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Auriculares inalámbricos intrauditivos

TAN1207BK/00

4.2

| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

Ultralivianos, gran sonido

Sin cables que te detengan. Estos auriculares inalámbricos son tan delgados y livianos que casi no vas a notar que los llevás puestos.

Ver todos los beneficios

Ultralivianos, gran sonido

  • Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado

  • Ajuste anatómico

  • Protección IPX4 contra el agua

Tiempo de reproducción prolongado de hasta 15 horas

Con 15 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente batería para que tu música continúe todo el día. Una carga rápida de 15 minutos permitirá reproducir música durante 2 horas.

Graves intensos, sonido nítido con controlador de 12,2 mm

Los controladores de 12,2 mm de alta potencia están diseñados para reproducir un sonido nítido.

Estilo intraauditivo liviano y compacto para brindar estabilidad

El diseño delgado de la banda para el cuello se adapta a todos y apenas podés sentirlos en tus oídos.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3
1

10/06/2024

Argentina

Argentina

Excelente producto

Los elegí para usarlos cuando circulo en bicicleta. Son excelentes, livianos y cómodos. Es notable la duración de la batería y el sonido es muy bueno.

Ventajas

Livianos, cómodos y fácil de usar.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos

Fecha de uso 2023-05-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos

Fecha de uso 2023-05-10

18/10/2023

Argentina

Argentina

Fabulosos

La verdad que son super comodos, ni se sienten. Cuentan con microfono, los probe y no tuve ningun problema hasta el momento. Son resistentes a las salpicaduras, solo me agarro una leve lluvia y no tuve drama. Lindo sonido

Ventajas

Resistente al agua, microfono

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos

Fecha de uso 2022-09-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos

Fecha de uso 2022-09-18

03/10/2023

Argentina

Argentina

livianos

Super comodos y livianos para hacer deporte, sobre todo para correr

Ventajas

Comodidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos

Fecha de uso 2022-09-03

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2022-09-03

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.