Ultralivianos, gran sonido
Sin cables que te detengan. Estos auriculares inalámbricos son tan delgados y livianos que casi no vas a notar que los llevás puestos.
Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado
Ajuste anatómico
Protección IPX4 contra el agua
Con 15 horas de tiempo de reproducción, tendrás suficiente batería para que tu música continúe todo el día. Una carga rápida de 15 minutos permitirá reproducir música durante 2 horas.
Los controladores de 12,2 mm de alta potencia están diseñados para reproducir un sonido nítido.
El diseño delgado de la banda para el cuello se adapta a todos y apenas podés sentirlos en tus oídos.
4.2
de 5
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Rospark
10/06/2024
Argentina
Excelente producto
Los elegí para usarlos cuando circulo en bicicleta. Son excelentes, livianos y cómodos. Es notable la duración de la batería y el sonido es muy bueno.
Ventajas
Livianos, cómodos y fácil de usar.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos
Fecha de uso 2023-05-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos
Fecha de uso 2023-05-10
lulicontu
18/10/2023
Argentina
Fabulosos
La verdad que son super comodos, ni se sienten. Cuentan con microfono, los probe y no tuve ningun problema hasta el momento. Son resistentes a las salpicaduras, solo me agarro una leve lluvia y no tuve drama. Lindo sonido
Ventajas
Resistente al agua, microfono
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos
Fecha de uso 2022-09-18
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2022-09-18
boca23
03/10/2023
Argentina
livianos
Super comodos y livianos para hacer deporte, sobre todo para correr
Ventajas
Comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos
Fecha de uso 2022-09-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAN1207BK Auriculares inalámbricos intrauditivos
Fecha de uso 2022-09-03
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.