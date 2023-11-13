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  • Diseño estilizado con 30 horas de reproducción
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Descontinuado

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

TAPH802BK/00

3.7
| (9) Reseñas
Diseño estilizado con 30 horas de reproducción
Donde sea que te lleve la semana. Estos auriculares inalámbricos supraaurales hacen que tu viaje sea más placentero con un sonido equilibrado y detallado, además de ofrecerte hasta 30 horas de tiempo de reproducción. Si necesitás más, la carga rápida te proporciona entre dos y seis horas de energía adicional
Ver todos los beneficios

Auriculares inalámbricos con audio de alta resolución

Diseño estilizado con 30 horas de reproducción

  • Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.

  • Supraurales

Para cualquier viaje. 30 horas de reproducción.

Semana a semana, estos auriculares están listos hasta para el viaje más exigente. Una sola carga tarda solo 1,5 horas y te ofrece 30 horas de reproducción o tiempo de conversación. Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas adicionales de reproducción para seguir escuchando de lunes a viernes y aún más.

Sonido detallado. Graves potentes

Los controladores acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras

Diseño flexible

Estos auriculares inalámbricos incorporan almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de dos formas. Podés plegarlos de forma plana, una opción ideal para guardarlos en un cajón de tu oficina; o hacia dentro, creando un paquete compacto que se adapta a bolsillos y bolsos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

9

Reseñas

3

13/11/2023

Argentina

Argentina

calidad profesional,HI-RES

es uno de los mejores auriculares que he usado, excelente respuesta de graves, ultra profundos,yo los usos en ambiente de sonido profesionales, PA,estudios de grabación,y control de sonido en vivo,ect ect,responde a todas las exigencia de sonidos, y a las respuesta de frecuncias de las especificaciones que de la caja, simplemente excelente, los recomiendo no se van a arrepentir.

Ventajas

simplemente excelente,muy cómodos,excelente respuestas de frecuencias, y son HI-RES

Contras

nada en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

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25/08/2022

Argentina

Argentina

SONIDO GENIAL

Muy buen sonido, lo genial es que no te permite escuchar los sonidos exteriores para poder disfrutar mucho mas

Ventajas

sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

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24/08/2022

Argentina

Argentina

ULTRA RECOMENDADO

ESTOS AURICULARES ME LOS RECOMENDO UN AMIGO, LOS USO PARA JUGAR EN LA PLAY Y ESCUCHAR MUSICA Y ME DEJARON FASCINADO, LA DURACION DE SU BATERIA, LA BUENA CALIDAD DE SONIDO Y COMO OMITE TODO EL RUIDO EXTERIOR, ES GENIAL PARA CUALQUIER USO QUE SE LE QUIERA DAR

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

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