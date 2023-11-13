Descontinuado
TAPH802BK/00
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Semana a semana, estos auriculares están listos hasta para el viaje más exigente. Una sola carga tarda solo 1,5 horas y te ofrece 30 horas de reproducción o tiempo de conversación. Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas adicionales de reproducción para seguir escuchando de lunes a viernes y aún más.
Los controladores acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y frecuencias medias claras
Estos auriculares inalámbricos incorporan almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de dos formas. Podés plegarlos de forma plana, una opción ideal para guardarlos en un cajón de tu oficina; o hacia dentro, creando un paquete compacto que se adapta a bolsillos y bolsos.
3.7
de 5
9
Reseñas
mlh2543
13/11/2023
Argentina
calidad profesional,HI-RES
es uno de los mejores auriculares que he usado, excelente respuesta de graves, ultra profundos,yo los usos en ambiente de sonido profesionales, PA,estudios de grabación,y control de sonido en vivo,ect ect,responde a todas las exigencia de sonidos, y a las respuesta de frecuncias de las especificaciones que de la caja, simplemente excelente, los recomiendo no se van a arrepentir.
Ventajas
simplemente excelente,muy cómodos,excelente respuestas de frecuencias, y son HI-RES
Contras
nada en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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JIM27
25/08/2022
Argentina
SONIDO GENIAL
Muy buen sonido, lo genial es que no te permite escuchar los sonidos exteriores para poder disfrutar mucho mas
Ventajas
sonido
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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servin3399
24/08/2022
Argentina
ULTRA RECOMENDADO
ESTOS AURICULARES ME LOS RECOMENDO UN AMIGO, LOS USO PARA JUGAR EN LA PLAY Y ESCUCHAR MUSICA Y ME DEJARON FASCINADO, LA DURACION DE SU BATERIA, LA BUENA CALIDAD DE SONIDO Y COMO OMITE TODO EL RUIDO EXTERIOR, ES GENIAL PARA CUALQUIER USO QUE SE LE QUIERA DAR
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAPH802BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar