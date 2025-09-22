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El pequeño bailarín
Guárdelo en su bolsillo, cuélguelo en su bolso o en el manubrio de su bicicleta. Cuando quiera un sonido rico en graves más potentes que los que puede ofrecerle el teléfono, este altavoz Bluetooth® ultraportátil y a prueba de salpicaduras es la manera perfecta de lograrlo.
Sonido moderno con Bass+
Auracast™ provee un sonido más potente
20 horas de tiempo de reproducción
A prueba de salpicaduras. Correa práctica
Este parlante pequeño reproduce sus canciones favoritas. Tiene 10 W máx. (RMS de 5 W) de sonido fuerte, así como graves sólidos gracias al radiador pasivo y a nuestra tecnología exclusiva Bass+. También tiene un micrófono incorporado para llamadas con manos libres.
Puede escuchar melodías sin parar gracias al tiempo de reproducción de hasta 20 horas con una carga. La correa pequeña resistente a las roturas facilita colgar el parlante de la mochila o de los manubrios de la bicicleta y la estructura resistente a salpicaduras de IPX5 protege de los goteos y derrames. La recarga completa tarda alrededor de 2,5 horas a través del USB-C.
¿Tiene listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 ofrece una conexión más rápida y estable que no fluctúa cuando entra en áreas urbanas y le ofrece un rango más amplio. Puede utilizar la aplicación complementaria de Philips Entertainment para seleccionar la fuente.
Opiniones
La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IPX5 significa que el altavoz está protegido contra chorros de agua.