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Altavoz inalámbrico

TAS1000B/00

El pequeño bailarín

Guárdelo en su bolsillo, cuélguelo en su bolso o en el manubrio de su bicicleta. Cuando quiera un sonido rico en graves más potentes que los que puede ofrecerle el teléfono, este altavoz Bluetooth® ultraportátil y a prueba de salpicaduras es la manera perfecta de lograrlo.

Ver todos los beneficios

El pequeño bailarín

  • Sonido moderno con Bass+

  • Auracast™ provee un sonido más potente

  • 20 horas de tiempo de reproducción

  • A prueba de salpicaduras. Correa práctica

Sonido moderno con graves sorprendentemente buenos

Sonido moderno con graves sorprendentemente buenos

Este parlante pequeño reproduce sus canciones favoritas. Tiene 10 W máx. (RMS de 5 W) de sonido fuerte, así como graves sólidos gracias al radiador pasivo y a nuestra tecnología exclusiva Bass+. También tiene un micrófono incorporado para llamadas con manos libres.

Puede sonar todo el día y no le molesta un poco de lluvia

Puede sonar todo el día y no le molesta un poco de lluvia

Puede escuchar melodías sin parar gracias al tiempo de reproducción de hasta 20 horas con una carga. La correa pequeña resistente a las roturas facilita colgar el parlante de la mochila o de los manubrios de la bicicleta y la estructura resistente a salpicaduras de IPX5 protege de los goteos y derrames. La recarga completa tarda alrededor de 2,5 horas a través del USB-C.

Transmisión constante de Bluetooth® incluso en ubicaciones concurridas

¿Tiene listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 ofrece una conexión más rápida y estable que no fluctúa cuando entra en áreas urbanas y le ofrece un rango más amplio. Puede utilizar la aplicación complementaria de Philips Entertainment para seleccionar la fuente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

  2. La clasificación IPX5 significa que el altavoz está protegido contra chorros de agua.