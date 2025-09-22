Puede sonar todo el día y no le molesta un poco de lluvia

Puede escuchar melodías sin parar gracias al tiempo de reproducción de hasta 20 horas con una carga. La correa pequeña resistente a las roturas facilita colgar el parlante de la mochila o de los manubrios de la bicicleta y la estructura resistente a salpicaduras de IPX5 protege de los goteos y derrames. La recarga completa tarda alrededor de 2,5 horas a través del USB-C.