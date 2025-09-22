Reproduce todo el día y no le molesta un poco de lluvia

Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, podés seguir disfrutando de tu música. La correa pequeña y resistente a desgarros permite colgar fácilmente este parlante de tu mochila o del manubrio de tu bicicleta, y su diseño IPX5 resistente a salpicaduras lo protege de las gotas de lluvia y los derrames. Una carga completa tarda alrededor de 2.5 horas mediante USB-C.