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El pequeño bailarín
Guardalo en el bolsillo. Colgalo de tu bolso. Sujetalo al manubrio de tu bicicleta. Cuando quieras un sonido más potente y con más graves que el de tu teléfono, este parlante Bluetooth® ultraportátil y resistente a salpicaduras es la forma perfecta de dejarte llevar.
Sonido con onda y Bass+
Auracast™ para un sonido más potente
20 horas de reproducción
Resistente a salpicaduras. Correa práctica
Este pequeño parlante sabe cómo hacer que la música que te encanta suene a lo grande. Obtenés 10 W máx. (5 W RMS) de sonido vibrante, además de graves sólidos gracias a su radiador pasivo y nuestra exclusiva tecnología Bass+. También incluye un micrófono integrado para llamadas con manos libres.
Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, podés seguir disfrutando de tu música. La correa pequeña y resistente a desgarros permite colgar fácilmente este parlante de tu mochila o del manubrio de tu bicicleta, y su diseño IPX5 resistente a salpicaduras lo protege de las gotas de lluvia y los derrames. Una carga completa tarda alrededor de 2.5 horas mediante USB-C.
¿Listas de reproducción preparadas? Bluetooth® 5.4 ofrece una conexión más rápida y estable que no se interrumpe en zonas urbanizadas, además de un mayor alcance. Podés usar la aplicación complementaria Philips Entertainment para seleccionar la fuente.
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Opiniones
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IPX5 significa que el parlante está protegido contra chorros de agua.