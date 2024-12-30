Descontinuado
TAS1505B/00
Llevá la fiesta en el bolsillo
Llevá la fiesta en el bolsillo con el parlante Bluetooth que es lo suficientemente pequeño para colgarlo de tu muñeca. Este diminuto parlante es completamente resistente al agua y te ofrece un sonido sorprendentemente potente para su tamaño.
Bluetooth®
Potencia de salida de 2,5 W
8 horas de tiempo de reproducción
Resistencia al agua IPX7
Este altavoz Bluetooth portátil cuenta con clasificación IPX7, lo que significa que puede resistir una inmersión total en agua de hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos. Podés divertirte en la ducha, junto a la pileta o incluso dentro de ella. El alcance inalámbrico es de 20 m.
El sonido se mantiene claro incluso cuando reproducís música a todo volumen, y un radiador pasivo impulsa los graves. Obtienes 8 horas de tiempo de reproducción, y una carga completa tarda 2,5 horas. La conexión Bluetooth es estable y el emparejamiento es sencillo.
Siempre vos. Este pequeño parlante Bluetooth está disponible en varias combinaciones de colores para que puedas crear tu estilo. La correa de transporte que combina facilita transportar el parlante donde quiera que vayas.
3.0
de 5
18
Reseñas
axell_rdz14
30/12/2024
Argentina
TAS1505B: Excelente Calidad y Resistencia al Agua
El TAS1505B es muy bueno, realmente lo recomiendo si tienes la opción de comprarlo. Lo tengo desde principios de 2024, al igual que el Pixel Pop. Este modelo sí es resistente al agua, ya que cuando lo compré lo sumergí para limpiarlo y sobrevivió sin problemas. En cuanto al sonido, es bastante bueno y no tengo quejas; hasta ahora no he tenido inconvenientes, y la batería rinde bien. Su sonido es bastante bueno y ayuda mucho el radiador pasivo. Si alguien lo compra y no puede vincular su dispositivo, debe apagarlo y, al encenderlo, mantener presionado el botón de encendido hasta que emita un sonido adicional al de encendido. Lo único que no me gusta es que no tiene botones para subir o bajar el volumen, poner pausa, o realizar otras funciones, pero fuera de eso, es una buena compra.
Ventajas
durabilidad, buen rendimiento de bateria, sonido bueno.
Contras
basico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2023-12-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2023-12-30
anna9000
24/08/2022
Argentina
COMODO
Suena super fuerte para el tamaño, encima es resistente al agua
Ventajas
Resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2021-07-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2021-07-24
facu8
27/06/2022
Argentina
Es genial
Cumple muy bien su funcion en relacion calidad, precio y por el tamaño es genial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2022-02-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS1505B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2022-02-26