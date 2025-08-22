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  • Se ilumina y ofrece un sonido potente
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Parlante inalámbrico

TAS2000B/00

Se ilumina y ofrece un sonido potente

Salí y disfrutá con el parlante compacto resistente a salpicaduras que te brinda hasta 20 horas de reproducción con una sola carga. Las originales luces LED crean el ambiente, Bass+ ofrece graves profundos a cualquier volumen y podés conectarlo a otros parlantes para obtener un sonido más potente.

Ver todos los beneficios

Se ilumina y ofrece un sonido potente

  • Espectáculo de luces LED

  • Bass+ y Auracast™

  • 20 horas de reproducción

  • Correa de muñeca y resistencia a salpicaduras

Sonido potente con graves sorprendentemente profundos a cualquier volumen

Sonido potente con graves sorprendentemente profundos a cualquier volumen

Este compacto altavoz portátil ofrece un sonido excepcional a pesar de su tamaño, con un máximo de 20 W (10 W RMS). Los radiadores pasivos dobles y nuestra exclusiva tecnología Bass+ ofrecen unos graves profundos y ajustados, incluso a volúmenes más bajos. También dispone de un micrófono integrado, por lo que si recibes una llamada, puedes atenderla sin usar las manos.

Gran autonomía, fácil de transportar y resistente a salpicaduras

Gran autonomía, fácil de transportar y resistente a salpicaduras

Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, podrás escuchar música todo el día y toda la noche. La práctica correa de mano facilita el transporte de este altavoz, y el diseño resistente a salpicaduras IPX5 lo protege de la lluvia y los derrames. Una carga de 30 minutos te ofrece 5 horas de reproducción y una recarga completa tarda unas 2,5 horas.

Transmisión Bluetooth®, multipunto, reproducción USB

Transmisión Bluetooth®, multipunto, reproducción USB

¿Listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 te ofrece una conexión estable para una transmisión perfecta. La conectividad multipunto te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo, y puedes conectar un reproductor de música portátil o una unidad USB en el puerto USB-A del altavoz.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

  2. La clasificación IPX5 significa que el parlante está protegido contra chorros de agua.