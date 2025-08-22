Gran autonomía, fácil de transportar y resistente a salpicaduras

Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, podrás escuchar música todo el día y toda la noche. La práctica correa de mano facilita el transporte de este altavoz, y el diseño resistente a salpicaduras IPX5 lo protege de la lluvia y los derrames. Una carga de 30 minutos te ofrece 5 horas de reproducción y una recarga completa tarda unas 2,5 horas.