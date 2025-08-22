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Se ilumina y ofrece un sonido potente
Salí y disfrutá con el parlante compacto resistente a salpicaduras que te brinda hasta 20 horas de reproducción con una sola carga. Las originales luces LED crean el ambiente, Bass+ ofrece graves profundos a cualquier volumen y podés conectarlo a otros parlantes para obtener un sonido más potente.
Espectáculo de luces LED
Bass+ y Auracast™
20 horas de reproducción
Correa de muñeca y resistencia a salpicaduras
Este compacto altavoz portátil ofrece un sonido excepcional a pesar de su tamaño, con un máximo de 20 W (10 W RMS). Los radiadores pasivos dobles y nuestra exclusiva tecnología Bass+ ofrecen unos graves profundos y ajustados, incluso a volúmenes más bajos. También dispone de un micrófono integrado, por lo que si recibes una llamada, puedes atenderla sin usar las manos.
Con hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, podrás escuchar música todo el día y toda la noche. La práctica correa de mano facilita el transporte de este altavoz, y el diseño resistente a salpicaduras IPX5 lo protege de la lluvia y los derrames. Una carga de 30 minutos te ofrece 5 horas de reproducción y una recarga completa tarda unas 2,5 horas.
¿Listas de reproducción? Bluetooth® 5.4 te ofrece una conexión estable para una transmisión perfecta. La conectividad multipunto te permite conectarte a dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo, y puedes conectar un reproductor de música portátil o una unidad USB en el puerto USB-A del altavoz.
Opiniones
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IPX5 significa que el parlante está protegido contra chorros de agua.