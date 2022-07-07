Descontinuado
TAS7505/00
Música maravillosa
Reproducí lo que te encanta con el parlante Bluetooth que luce muy bien en cualquier situación. Obtendrás 20 horas de tiempo de reproducción y un sonido intenso con graves agradables. Tiene una función de reserva de energía para cargar teléfonos y la tela del parlante de mezcla de lana agrega estilo.
Bluetooth®
Potencia de salida de 30 W
20 horas de tiempo de reproducción
Función de batería incorporada
Desde el entrenamiento por la mañana hasta la cena en el balcón, este parlante Bluetooth reproduce música con estilo. Los botones en relieve te permiten controlar la reproducción, la conexión Bluetooth y mucho más. El orificio del parlante es práctico si querés usar un cordón de transporte.
Este parlante está cubierto con una tela para parlante de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el parlante hacia la habitación.
Tenés 20 horas de tiempo de reproducción con una sola carga y el rango inalámbrico es de 20 m. La carga completa tarda 4,5 horas con el cable USB-C incluido.
Premios
3.2
de 5
6
Reseñas
07/07/2022
Argentina
es el mejor parlante calidad precio de Argentina
lo compre en mercado libre y lo compre porque tenia ipx7 ,ahora me entero que puedo cargar mi dispositivo smartphone en el es un maravilla tiene hasta buena potencia de sonido y la calidad es maravillosa
Ventajas
es sencillo el uso y su calidad es muy buena
Contras
si le buscara una falla tiene una potencia de 30 w no me imagino un parlante de estos con 60 w que maravilla lo deberian hacer
Esta reseña se realizó para TAS7505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2022-06-07
Esta reseña se realizó para TAS7505 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2022-06-07
Barcelona2023
27/08/2023
España
Muy buen altavoz
Me compré uno para probar y a la semana fui a por el segundo para emparejar. Sonido muy bueno y calidad del producto de primera. Totalmente aconsejable.
Ventajas
Sonido, diseño, emparejamiento y calidad.
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2023-07-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2023-07-27
jeserpla
27/09/2021
España
Suena muy bien
Los conecto con un reproductor Hi res de mp3 y suenan de fábula. Los tengo en mi habitación y parece que tengo un pequeño equipo de HIFI. Los agudos y graves en mi opinión están muy logrados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2020-08-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7505 Altavoz inalámbrico
Fecha de uso 2020-08-27
La clasificación IPX7 significa que el controlador de parlante se puede sumergir durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. La tela del parlante no es resistente al agua, pero puede resistir unas cuantas gotas de agua.