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Parlante inalámbrico

TAS7807B/00

4

| (7) Reseñas

Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.

Disfruta de las canciones que te gustan. Llévate este altavoz resistente al agua que ofrece un sonido potente a donde quieras. ¿Vas a entrenar a un parque o te vas de acampada? Gracias a las 24 horas de reproducción y la correa de transporte, tienes todo lo que necesitas.

Ver todos los beneficios

Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.

  • Protección IP67 contra polvo y agua

  • Gran sonido

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Hasta 24 horas de música

Gran sonido en un original formato

Gran sonido en un original formato

Llevate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Los dos woofers de 70 mm y los dos tweeters proporcionan un sonido potente y nítido, y el diseño del altavoz también es impresionante. ¿Querés ir más allá? Emparejá dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.

24 horas de reproducción. Que no pare la fiesta

24 horas de reproducción. Que no pare la fiesta

¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 24 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado y la función de batería portátil te permite cargar los dispositivos conectados sin que pare la música.

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Resistencia IP67 al polvo y al agua. Listo para todo*

Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

7

Reseñas

3
1

18/10/2024

Argentina

Argentina

Cumplió con todas mis expectativas!

Excelente! Sonido impresionante, diseño moderno y conexión Bluetooth estable.

Ventajas

Conexión Bluetooth y diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2023-09-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2023-09-18

08/09/2024

Argentina

Argentina

Que sonidoooo

Una potencia que las primeras marcas se pueden solo pueden brindar espero vengan parlantes mas grandes y transportables

Ventajas

Potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2024-05-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2024-05-07

02/09/2024

Argentina

Argentina

Muy buen sonido

con mi hermana nos compramos las dos el mismo modelo por que vimos que se puede vincular entre si, cuando nos juntamos cada una lleva el suyo por que tienen un sonido hermoso

Ventajas

Sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2024-05-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2024-05-02

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Avisos legales

  1. La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.