TAS7807B/00
Sube el volumen. Gran sonido para cada aventura.
Disfruta de las canciones que te gustan. Llévate este altavoz resistente al agua que ofrece un sonido potente a donde quieras. ¿Vas a entrenar a un parque o te vas de acampada? Gracias a las 24 horas de reproducción y la correa de transporte, tienes todo lo que necesitas.
Protección IP67 contra polvo y agua
Gran sonido
Micrófono integrado para llamadas
Hasta 24 horas de música
Llevate la música que más te gusta vayas donde vayas, ya sea al parque o de acampada. Los dos woofers de 70 mm y los dos tweeters proporcionan un sonido potente y nítido, y el diseño del altavoz también es impresionante. ¿Querés ir más allá? Emparejá dos altavoces para disfrutar de un sonido estéreo.
¿Estás disfrutando a tope de la música? Este altavoz te seguirá el ritmo. Puedes disfrutar de hasta 24 horas de reproducción con el altavoz completamente cargado y la función de batería portátil te permite cargar los dispositivos conectados sin que pare la música.
Gracias a la resistencia IP67 del altavoz, podrás llevártelo a cualquier sitio (como la playa o la piscina). La correa extraíble facilita el transporte, y el alcance de Bluetooth de hasta 20 m te permite no perderte ni una sola estrofa. Aunque el teléfono esté muy lejos del altavoz.
4.0
de 5
7
Reseñas
Fabian68
18/10/2024
Argentina
Cumplió con todas mis expectativas!
Excelente! Sonido impresionante, diseño moderno y conexión Bluetooth estable.
Ventajas
Conexión Bluetooth y diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2023-09-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2023-09-18
Ramis xenei
08/09/2024
Argentina
Que sonidoooo
Una potencia que las primeras marcas se pueden solo pueden brindar espero vengan parlantes mas grandes y transportables
Ventajas
Potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2024-05-07
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2024-05-07
Chuchis22
02/09/2024
Argentina
Muy buen sonido
con mi hermana nos compramos las dos el mismo modelo por que vimos que se puede vincular entre si, cuando nos juntamos cada una lleva el suyo por que tienen un sonido hermoso
Ventajas
Sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2024-05-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAS7807B Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2024-05-02
La clasificación IP67 significa que el controlador del altavoz es resistente al polvo y se puede sumergir durante hasta 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.