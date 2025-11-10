TAT1108BK/00
Calidad de llamada nítida
Control. de 6 mm y graves potentes
Diseño ergonómico para mayor comodidad
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
1.0
de 5
4
Reseñas
10/11/2025
Chile
No comprar
Compré los audifonos y el derecho nunca funcionó bien se descargaba súper rápido, pésima compra.
Contras
Pésima compra
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
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Jonasote
07/10/2025
Chile
Horrible compra, el mismo día, cuándo los iba a usar el derecho no se escuchaba, solo el izquierdo, muy malo.
Contras
Tiene malas reseñas y ya lo comprobé dónde no funciona el derecho
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
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XXXXcccccccccc
03/05/2025
Chile
No comprar
Luego de 5 meses el izquierdo dejo de cargar y ya no funciona igual que a la otra persona que comento
Esta reseña se realizó para TAT1108BL Audífonos realmente inalámbricos
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La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.