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Auriculares realmente inalámbricos

TAT1108BK/00

1
| (4) Reseñas
Escuchá tus sonidos con claridad
Escuchá bien las canciones y las llamadas. Estos auriculares realmente inalámbricos utilizan controladores de 6 mm para un sonido intenso y graves potentes, además de un micrófono con IA para llamadas nítidas. Con resistencia IPX4 a las salpicaduras y el sudor y un estuche de carga compacto para 15 horas de reproducción.
Ver todos los beneficios

Escuchá tus sonidos con claridad

  • Calidad de llamada nítida

  • Control. de 6 mm y graves potentes

  • Diseño ergonómico para mayor comodidad

  • Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 5

4

Reseñas

5
4
3
2

10/11/2025

Chile

Chile

No comprar

Compré los audifonos y el derecho nunca funcionó bien se descargaba súper rápido, pésima compra.

Contras

Pésima compra

Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos

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07/10/2025

Chile

Chile

Horrible compra, el mismo día, cuándo los iba a usar el derecho no se escuchaba, solo el izquierdo, muy malo.

Contras

Tiene malas reseñas y ya lo comprobé dónde no funciona el derecho

Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos

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03/05/2025

Chile

Chile

No comprar

Luego de 5 meses el izquierdo dejo de cargar y ya no funciona igual que a la otra persona que comento

Esta reseña se realizó para TAT1108BL Audífonos realmente inalámbricos

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