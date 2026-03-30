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Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT1215BK/10

Siempre listo
¿Existe algo más práctico que los auriculares realmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 18 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Siempre listo

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

Controladores de neodimio de 6 mm. Excelente sonido, graves potentes

Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido

No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos auriculares realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Además resisten la transpiración y no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.

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