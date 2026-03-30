Descontinuado
TAT1215BK/10
Controladores de 6 mm/cierre post.
Bluetooth®
No experimentarás más ese eco molesto mientras hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara y sin problemas.
El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos auriculares realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Además resisten la transpiración y no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.
Opiniones