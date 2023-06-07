Producto de alta calidad en todo sentido, en las terminaciones, en la calidad de sonido (como phillips acostumbra), en la duración de batería y en la comodidad de uso. Se conecta al último dispositivo conectado por bluethoot en una velocidad increíble, apenás te lo ponés en la oreja ya está conectado. Tiene un excelente alcance. Tiene funciones espectaculares como detener lo que estás reproduciendo cuando te quitás los auriculares de la oreja (por ejemplo para conversar) y automáticamente volver a reproducir solamente colocándote el auricular de nuevo en la oreja. No sé porque Phillips no destaca esto porque es excelente. La aislación del sonido es impresionante, realmente no van a escuchar prácticamente nada del entorno, la gente les hablará y ustedes podrán ignorarlos sin sentimiento de culpa, recomiendo. También, Tiene muchas funciones para controlar desde el auricular, como cambiar canciones. En contra: no se puede "volver para atrás" en canciones (punto MUY en contra, ya que muchas veces uno quiere volver a escuchar algo recién reproducido) y que no hay forma de regular el sonido desde el auricular. Las llamadas no se escuchan bien a veces, sobre todo cuando hay viento, más que nada para el que te escucha. No se puede activar la aislación de sonido mientras estás en llamada, eso es otra contra importante, escuchás todos los ruidos del entorno. En conclusión: como todo dispositivo de audio phillips, vas a encontrarte con un producto de muy buena calidad a un precio más que razonable.