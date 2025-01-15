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  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música
  • Disfrutá de la música

Descontinuado

Auriculares inalámbricos

TAUH202BK/00

4
| (3) Reseñas
Disfrutá de la música
Listas de reproducción épicas. Los podcasts más recientes. Estos auriculares inalámbricos supraurales ofrecen un sonido nítido y graves potentes. El soporte de sujeción es tan liviano que apenas lo vas a sentir y las almohadillas se pliegan completamente. Vas a tener 15 horas de tiempo de reproducción que podrás disfrutar durante el día o la noche.
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Disfrutá de la música

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Hasta 15 h de reproducción

  • Plegado compacto

15 horas de tiempo de reproducción. Mucha música para el día o la noche.

Vas a tener 15 horas de reproducción, y los controladores acústicos de neodimio de 32 mm te van a dar un sonido nítido y graves potentes. Una carga completa tarda entre dos y tres horas

Tiempo de carga de 2 a 3 horas.

Una carga completa tarda entre dos y tres horas.

Controladores acústicos de neodimio de 32 mm. Sonido nítido. Graves potentes.

Los controladores acústicos de 32 mm proporcionan un sonido nítido y graves potentes.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

3

Reseñas

4
3
1

15/01/2025

México

México

Excelente producto

Los recibi como regalo de navidad, la bateria tiene una buena duiracion, buena calidad de sonido, me encanta el sonido de los bajos.

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos

12/01/2022

México

México

EL PRODUCTO ES GENIAL

Estos audífonos cumplen con todo, son comodos y tienen muy buena calidad de sonido. El precio es accesible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUH202WT Audífonos inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAUH202WT Audífonos inalámbricos

05/09/2024

Colombia

Colombia

El producto dejo de cargar

Quisiera información de porque los audiófonos no cargan, se compraron entre mayo y junio y ya no continua la carta.

Ventajas

sonido

Contras

Bateria

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos

Esta reseña se realizó para TAUH202BK Audífonos inalámbricos

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