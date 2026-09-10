Diseño de otra época, sonido de hoy

Su audaz estética de mediados de siglo rinde homenaje a los legendarios diseños de radios Philips de las décadas de 1930 y 1950, mientras que su sonido intenso y potente te conecta con el presente. Los detalles retro, como el exterior de madera y la rejilla cóncava del parlante, se integran a la perfección con comodidades modernas como Bluetooth® y nuestra práctica aplicación complementaria.