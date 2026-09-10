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Nuevo

RetroTocadiscos Bluetooth®

TAV9000F/73

La Tina

Todo el corazón. Toda el alma. Dale potencia a la música que amás con el tocadiscos Bluetooth® todo en uno que reproduce discos, transmite contenido y también sintoniza la radio. Disfrutá de un diseño retro que atrae todas las miradas y de parlantes integrados épicos que ofrecen un sonido estéreo enorme.

Ver todos los beneficios

La Tina

  • Diseño retro, sonido moderno

  • 240 W máx. (120 W RMS)

  • Tocadiscos de 2 velocidades

  • Radio FM, Bluetooth® 5.4

Diseño de otra época, sonido de hoy

Diseño de otra época, sonido de hoy

Su audaz estética de mediados de siglo rinde homenaje a los legendarios diseños de radios Philips de las décadas de 1930 y 1950, mientras que su sonido intenso y potente te conecta con el presente. Los detalles retro, como el exterior de madera y la rejilla cóncava del parlante, se integran a la perfección con comodidades modernas como Bluetooth® y nuestra práctica aplicación complementaria.

Sonido increíblemente potente gracias a los parlantes integrados

Sonido increíblemente potente gracias a los parlantes integrados

Sentí hasta el alma con 240 W máx. (120 W RMS) de sonido intenso y cálido al transmitir contenido o disfrutar de la radio, y alcanzá 120 W máx. (60 W RMS) al reproducir discos. Dos grandes transductores y dos tweeters se combinan con un woofer de graves y un puerto bass reflex para llenar el ambiente de agudos envolventes, medios expresivos y graves potentes y controlados.

Tocadiscos de 2 velocidades con transmisión por correa. Diseñado para soportar la potencia

Tocadiscos de 2 velocidades con transmisión por correa. Diseñado para soportar la potencia

Podés reproducir vinilos a 33 1/3 o 45 rpm en el plato de aluminio fundido, y la cubierta antipolvo es desmontable si preferís usar The Tina sin ella. Un brazo de aluminio con contrapeso y un mecanismo antivibración garantizan que la aguja Audio-Technica reemplazable recorra los surcos a la perfección: al máximo volumen, la fiesta va a estar a los saltos, pero tus discos no.

Especificaciones técnicas

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  1. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.