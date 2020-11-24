Descontinuado
Diseño vintage
Una apariencia que alegrará tu corazón. Un sonido que te hará mover los pies. Este parlante Bluetooth estilo vintage de gran tamaño te ofrece diez horas de tiempo de reproducción, graves potentes y una entrada auxiliar para conectarlo a cualquier fuente. Los detalles auténticos de la década de 1950 le agregan magia atemporal a la mezcla.
Bluetooth®
Potencia de salida de 10 W
10 horas de tiempo de reproducción
Este parlante Bluetooth estilo vintage parece sacado de la década de 1950. Tiene un gabinete de madera retro. La perilla de control de volumen y la rejilla del parlante son de tonos metálicos; además, cuenta con detalles de la época en la que fue el apogeo del jazz y el rock recién comenzaba.
La batería proporciona 10 horas de tiempo de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 4 horas y es muy fácil gracias al cable micro USB incluido. Una simple pulsación del botón de Bluetooth y el parlante está listo para emparejarse con tu dispositivo Bluetooth.
Desde hip-hop a EDM. Solo porque este parlante tenga un estilo inspirado en el jazz no significa que solo reproduce jazz. No importa lo que estés escuchando, el controlador de rango completo de 3" proporciona un sonido claro y detallado. Un puerto Bass-Reflex llena los tonos bajos, lo que ofrece respuesta de graves redondeada y potente.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Mat444
24/11/2020
Argentina
INCREIBLE
que buen producto, es un viaje a los 80! la verdad me encanto
Ventajas
diseño
Contras
quiza un poco mas de potencia, pero nada grave
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAVS500 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2020-05-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAVS500 Parlante inalámbrico
Fecha de uso 2020-05-24