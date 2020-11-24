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Descontinuado

Parlante inalámbrico

TAVS500/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Diseño vintage

Una apariencia que alegrará tu corazón. Un sonido que te hará mover los pies. Este parlante Bluetooth estilo vintage de gran tamaño te ofrece diez horas de tiempo de reproducción, graves potentes y una entrada auxiliar para conectarlo a cualquier fuente. Los detalles auténticos de la década de 1950 le agregan magia atemporal a la mezcla.

Ver todos los beneficios

Diseño vintage

  • Bluetooth®

  • Potencia de salida de 10 W

  • 10 horas de tiempo de reproducción

Gabinete de madera vintage. Detalles de la década del 50

Este parlante Bluetooth estilo vintage parece sacado de la década de 1950. Tiene un gabinete de madera retro. La perilla de control de volumen y la rejilla del parlante son de tonos metálicos; además, cuenta con detalles de la época en la que fue el apogeo del jazz y el rock recién comenzaba.

10 horas de tiempo de reproducción

La batería proporciona 10 horas de tiempo de reproducción con una carga completa. La carga tarda aproximadamente 4 horas y es muy fácil gracias al cable micro USB incluido. Una simple pulsación del botón de Bluetooth y el parlante está listo para emparejarse con tu dispositivo Bluetooth.

Sonido claro y nítido. Controlador de rango completo de 3"

Desde hip-hop a EDM. Solo porque este parlante tenga un estilo inspirado en el jazz no significa que solo reproduce jazz. No importa lo que estés escuchando, el controlador de rango completo de 3" proporciona un sonido claro y detallado. Un puerto Bass-Reflex llena los tonos bajos, lo que ofrece respuesta de graves redondeada y potente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

24/11/2020

Argentina

Argentina

INCREIBLE

que buen producto, es un viaje a los 80! la verdad me encanto

Ventajas

diseño

Contras

quiza un poco mas de potencia, pero nada grave

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAVS500 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2020-05-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAVS500 Parlante inalámbrico

Fecha de uso 2020-05-24

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