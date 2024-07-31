Todos sus sonidos en cualquier habitación.
Este altavoz inalámbrico es espectacular por sí solo e incluso mejor si se empareja con otros. Combínelo con su televisor u otros altavoces para disfrutar de un sonido increíble en varias habitaciones. Vincúlelo para disfrutar de sonido estéreo, o profundice el modo Ambilight de su televisor Philips y permita que el altavoz también se incorpore.
Wi-Fi. Audio para varias habitaciones
Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
LED incorporado
Ya sea que esté transmitiendo directamente desde Spotify o accediendo a álbumes de alta resolución en Tidal a través de la aplicación Play-Fi, este altavoz lo transmite todo. Desde listas de reproducción para fiestas en el salón hasta podcasts en la oficina, todo lo que le encanta sonará enriquecido, profundo y claro.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
31/07/2024
Argentina
LIVIANO Y COMODO
Compre este parlante por el tamaño, me parecio comodo y con buen sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6205 Altavoz doméstico inalámbrico
Fecha de uso 2023-06-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6205 Altavoz doméstico inalámbrico
Fecha de uso 2023-06-30
hile90
02/10/2023
Argentina
COMODIDA DE SONIDO
Me gusta mucho philips, con esta unidad me facilito mucho tener todo conectado en mi casa, es practicamente una casa inteligente, excelente.
Ventajas
diseño
Esta reseña se realizó para TAW6205 Altavoz doméstico inalámbrico
Fecha de uso 2023-06-02
Esta reseña se realizó para TAW6205 Altavoz doméstico inalámbrico
Fecha de uso 2023-06-02