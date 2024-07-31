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Altavoz doméstico inalámbrico

TAW6205/10

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Todos sus sonidos en cualquier habitación.

Este altavoz inalámbrico es espectacular por sí solo e incluso mejor si se empareja con otros. Combínelo con su televisor u otros altavoces para disfrutar de un sonido increíble en varias habitaciones. Vincúlelo para disfrutar de sonido estéreo, o profundice el modo Ambilight de su televisor Philips y permita que el altavoz también se incorpore.

Ver todos los beneficios

Todos sus sonidos en cualquier habitación.

  • Wi-Fi. Audio para varias habitaciones

  • Compatible con DTS Play-Fi

  • Se conecta con asistentes de voz

  • LED incorporado

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Todo está aquí

Ya sea que esté transmitiendo directamente desde Spotify o accediendo a álbumes de alta resolución en Tidal a través de la aplicación Play-Fi, este altavoz lo transmite todo. Desde listas de reproducción para fiestas en el salón hasta podcasts en la oficina, todo lo que le encanta sonará enriquecido, profundo y claro.

Configuración para varias habitaciones a través de la aplicación Philips Sound o Play-Fi

Alimentado por corriente alterna. Dimensiones: 115x212x116 mm

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

31/07/2024

Argentina

Argentina

LIVIANO Y COMODO

Compre este parlante por el tamaño, me parecio comodo y con buen sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6205 Altavoz doméstico inalámbrico

Fecha de uso 2023-06-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6205 Altavoz doméstico inalámbrico

Fecha de uso 2023-06-30

02/10/2023

Argentina

Argentina

COMODIDA DE SONIDO

Me gusta mucho philips, con esta unidad me facilito mucho tener todo conectado en mi casa, es practicamente una casa inteligente, excelente.

Ventajas

diseño

Esta reseña se realizó para TAW6205 Altavoz doméstico inalámbrico

Fecha de uso 2023-06-02

Esta reseña se realizó para TAW6205 Altavoz doméstico inalámbrico

Fecha de uso 2023-06-02

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