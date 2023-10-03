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Altavoz doméstico inalámbrico

TAW6505/10

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Sonido más intenso en cualquier habitación.

Este potente altavoz inalámbrico le ofrece 80 W de sonido enriquecido, ya sea por sí solo o como parte de un arreglo para varias habitaciones. Obtendrá un sonido estéreo con detalles, una sincronización perfecta y un control sencillo, sin importar si se conecta a su televisor u a otros altavoces.

Ver todos los beneficios

Sonido más intenso en cualquier habitación.

  • Wi-Fi. Audio para varias habitaciones

  • Compatible con DTS Play-Fi

  • Se conecta con asistentes de voz

  • LED incorporado

DTS Play-Fi. Audio multihabitación de alta calidad

DTS Play-Fi. Audio multihabitación de alta calidad

Este altavoz inalámbrico es compatible con DTS Play-Fi, por lo que puede sincronizarlo fácilmente con otros altavoces compatibles con Play-Fi para audio en varias habitaciones. Si su barra de sonido es compatible con Play-Fi Surround, incluso puede hacer que este altavoz sea parte de una verdadera configuración de sonido envolvente en una noche de películas.

Sonido enriquecido en cualquier habitación. Perfecta sincronización entre habitaciones

Dos woofers, dos radiadores pasivos y dos tweeters se combinan para ofrecerle un sonido que llena la habitación con graves potentes y agudos brillantes. La transmisión Wi-Fi le ofrece la señal de la más alta calidad y garantiza que el audio se sincronice perfectamente entre los altavoces o las habitaciones.

Amplifique el sonido de los altavoces de su asistente inteligente

Pídales a los dispositivos compatibles con Alexa o a cualquier dispositivo que tenga el Asistente de Google que reproduzcan música a través del altavoz. Suba el volumen para una fiesta. Baje el volumen por la noche. Obtenga las noticias y mucho más. Manos libres por completo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

03/10/2023

Argentina

Argentina

comodo

es muy comodo de trasladar y tiene muy buen sonido

Ventajas

el tamaño, el sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6505 Altavoz doméstico inalámbrico

Fecha de uso 2023-06-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAW6505 Altavoz doméstico inalámbrico

Fecha de uso 2023-06-03

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