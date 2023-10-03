Sonido más intenso en cualquier habitación.
Este potente altavoz inalámbrico le ofrece 80 W de sonido enriquecido, ya sea por sí solo o como parte de un arreglo para varias habitaciones. Obtendrá un sonido estéreo con detalles, una sincronización perfecta y un control sencillo, sin importar si se conecta a su televisor u a otros altavoces.
Wi-Fi. Audio para varias habitaciones
Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
LED incorporado
Este altavoz inalámbrico es compatible con DTS Play-Fi, por lo que puede sincronizarlo fácilmente con otros altavoces compatibles con Play-Fi para audio en varias habitaciones. Si su barra de sonido es compatible con Play-Fi Surround, incluso puede hacer que este altavoz sea parte de una verdadera configuración de sonido envolvente en una noche de películas.
Dos woofers, dos radiadores pasivos y dos tweeters se combinan para ofrecerle un sonido que llena la habitación con graves potentes y agudos brillantes. La transmisión Wi-Fi le ofrece la señal de la más alta calidad y garantiza que el audio se sincronice perfectamente entre los altavoces o las habitaciones.
Pídales a los dispositivos compatibles con Alexa o a cualquier dispositivo que tenga el Asistente de Google que reproduzcan música a través del altavoz. Suba el volumen para una fiesta. Baje el volumen por la noche. Obtenga las noticias y mucho más. Manos libres por completo.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
bondi08
03/10/2023
Argentina
comodo
es muy comodo de trasladar y tiene muy buen sonido
Ventajas
el tamaño, el sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6505 Altavoz doméstico inalámbrico
Fecha de uso 2023-06-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAW6505 Altavoz doméstico inalámbrico
Fecha de uso 2023-06-03