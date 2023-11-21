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Parlante para fiestas con Bluetooth

TAX2208/00

Que comience la fiesta

Este altavoz Bluetooth para fiestas llevará sus celebraciones a otro nivel. Cuenta con luces de fiesta y función de karaoke, también podrá conectar dos altavoces de forma inalámbrica y disfrutar de un sonido estéreo increíble. Ofrece hasta 7 horas de tiempo de reproducción y le permite trasladar sus celebraciones al exterior.

Ver todos los beneficios

Que comience la fiesta

  • Luz de fiesta

  • Conexión inalámbrica dual real

  • Entrada de karaoke con efecto de eco

  • Batería recargable incorporada

Los diferentes modos de luz te permiten elegir la atmósfera de tu fiesta

Los diferentes modos de luz te permiten elegir la atmósfera de tu fiesta

Cada fiesta necesita un espectáculo de luces. En la parte posterior de la rejilla del altavoz, podrás encontrar un ventilador de luces que emiten pulsos, destellos y brillo junto con la música. Seleccioná entre diferentes modos de luz para adaptarlas a tu atmósfera de fiesta.

Entrada del micrófono para karaoke. Perillas para controlar el volumen y el efecto de eco

Entrada del micrófono para karaoke. Perillas para controlar el volumen y el efecto de eco

¡Sé la música de tu fiesta! El altavoz cuenta con un puerto de 6,3 mm para que puedas conectar un micrófono y desatar el karaoke. Usá las perillas para ajustar el volumen del micrófono y elegí el eco que necesitás para cantar.

TWS. Emparejá dos altavoces de forma inalámbrica para obtener un sonido estéreo excelente

TWS. Emparejá dos altavoces de forma inalámbrica para obtener un sonido estéreo excelente

Este brillante altavoz para fiestas con Bluetooth es la manera perfecta de hacer que tu fiesta entre en marcha. La tecnología True Wireless te permite conectar dos altavoces TAX2208 para obtener un sonido estéreo increíble.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. La función de reproducción de audio USB solo se aplica a dispositivos fabricados en lotes de producción después de mayo de 2025. En el caso de los dispositivos adquiridos antes de mayo de 2025, se recomienda encarecidamente NO actualizar el software. El usuario será el único responsable de cualquier consecuencia que resulte de dicha actualización.