TAX2208/00
Que comience la fiesta
Este altavoz Bluetooth para fiestas llevará sus celebraciones a otro nivel. Cuenta con luces de fiesta y función de karaoke, también podrá conectar dos altavoces de forma inalámbrica y disfrutar de un sonido estéreo increíble. Ofrece hasta 7 horas de tiempo de reproducción y le permite trasladar sus celebraciones al exterior.
Luz de fiesta
Conexión inalámbrica dual real
Entrada de karaoke con efecto de eco
Batería recargable incorporada
Cada fiesta necesita un espectáculo de luces. En la parte posterior de la rejilla del altavoz, podrás encontrar un ventilador de luces que emiten pulsos, destellos y brillo junto con la música. Seleccioná entre diferentes modos de luz para adaptarlas a tu atmósfera de fiesta.
¡Sé la música de tu fiesta! El altavoz cuenta con un puerto de 6,3 mm para que puedas conectar un micrófono y desatar el karaoke. Usá las perillas para ajustar el volumen del micrófono y elegí el eco que necesitás para cantar.
Este brillante altavoz para fiestas con Bluetooth es la manera perfecta de hacer que tu fiesta entre en marcha. La tecnología True Wireless te permite conectar dos altavoces TAX2208 para obtener un sonido estéreo increíble.
Opiniones
La función de reproducción de audio USB solo se aplica a dispositivos fabricados en lotes de producción después de mayo de 2025. En el caso de los dispositivos adquiridos antes de mayo de 2025, se recomienda encarecidamente NO actualizar el software. El usuario será el único responsable de cualquier consecuencia que resulte de dicha actualización.