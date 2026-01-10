Descontinuado
TAX3705/77
Hacé vibrar la habitación.
Llevá la fiesta al siguiente nivel con esta increíble torre de sonido Bluetooth. El sonido poderoso con graves potentes garantiza que todos bailen con cada canción. La torre cuenta con entradas para guitarra y micrófono, además de luces rítmicas que agregan diversión.
Bluetooth®
USB, AUX, tarjeta SD, FM
Funciones de karaoke y guitarra
Hacé que todo el mundo baile con las luces rítmicas para las fiestas. Las luces de colores de los parlantes se encienden al ritmo de la música y cuentan con diferentes modos de iluminación. No importa cómo te gusten las fiestas, este parlante tiene todo lo que necesitás
Una entrada de micrófono (6,3 mm) te permite llevar la fiesta a un nivel superior. También cuenta con una entrada de guitarra, para que podás escuchar las voces principales mientras hacés un solo. La guitarra y el micrófono tienen sus propios controles de volumen en el parlante y también podés agregar efectos de eco.
3.7
de 5
28
Reseñas
Martin 69
10/01/2026
Argentina
Busco
Alguien sabe en donde puedo comprar la pantalla LED?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAX3705 Torre de sonido Bluetooth para fiestas
Fecha de uso 2025-07-09
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2025-07-09
Mila34
13/02/2025
Argentina
Sonido potente y fácil de usar
Me compré este modelo para un cumpleaños familiar y estoy muy contento. La calidad de sonido es excelente, es fácil de usar y la batería dura mucho. Es perfecto para fiestas en casa o juntadas con amigos. Lo recomiendo 100%
Ventajas
Fácil de usar y duración de batería, el diseño y luces muy buenos
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2025-01-13
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2025-01-13
ele26
18/10/2024
Argentina
Muy buen sonido
El sonido de esta torre es muy potente, también lo uso para hacer karaoke y es genial. Además tiene muy lindo diseño con las luces
Ventajas
Sonido muy bueno y potente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAX3705 Torre de sonido Bluetooth para fiestas
Fecha de uso 2023-09-18
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2023-09-18