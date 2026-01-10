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Descontinuado

Torre de sonido Bluetooth para fiestas

TAX3705/77

3.7

| (28) Reseñas

Hacé vibrar la habitación.

Llevá la fiesta al siguiente nivel con esta increíble torre de sonido Bluetooth. El sonido poderoso con graves potentes garantiza que todos bailen con cada canción. La torre cuenta con entradas para guitarra y micrófono, además de luces rítmicas que agregan diversión.

Ver todos los beneficios

Hacé vibrar la habitación.

  • Bluetooth®

  • USB, AUX, tarjeta SD, FM

  • Funciones de karaoke y guitarra

Luces rítmicas. Disfrutá la música.

Hacé que todo el mundo baile con las luces rítmicas para las fiestas. Las luces de colores de los parlantes se encienden al ritmo de la música y cuentan con diferentes modos de iluminación. No importa cómo te gusten las fiestas, este parlante tiene todo lo que necesitás

Entradas de micrófono y guitarra

Una entrada de micrófono (6,3 mm) te permite llevar la fiesta a un nivel superior. También cuenta con una entrada de guitarra, para que podás escuchar las voces principales mientras hacés un solo. La guitarra y el micrófono tienen sus propios controles de volumen en el parlante y también podés agregar efectos de eco.

Perillas giratorias para volumen, micrófono, guitarra, eco, agudos y graves

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

28

Reseñas

3

10/01/2026

Argentina

Argentina

Busco

Alguien sabe en donde puedo comprar la pantalla LED?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAX3705 Torre de sonido Bluetooth para fiestas

Fecha de uso 2025-07-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAX3705 Torre de sonido Bluetooth para fiestas

Fecha de uso 2025-07-09

13/02/2025

Argentina

Argentina

Sonido potente y fácil de usar

Me compré este modelo para un cumpleaños familiar y estoy muy contento. La calidad de sonido es excelente, es fácil de usar y la batería dura mucho. Es perfecto para fiestas en casa o juntadas con amigos. Lo recomiendo 100%

Ventajas

Fácil de usar y duración de batería, el diseño y luces muy buenos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAX3705 Torre de sonido Bluetooth para fiestas

Fecha de uso 2025-01-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAX3705 Torre de sonido Bluetooth para fiestas

Fecha de uso 2025-01-13

18/10/2024

Argentina

Argentina

Muy buen sonido

El sonido de esta torre es muy potente, también lo uso para hacer karaoke y es genial. Además tiene muy lindo diseño con las luces

Ventajas

Sonido muy bueno y potente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAX3705 Torre de sonido Bluetooth para fiestas

Fecha de uso 2023-09-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAX3705 Torre de sonido Bluetooth para fiestas

Fecha de uso 2023-09-18

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