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  • Suba el volumen. Un gran sonido para cada aventura.
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Boombox

TAX400B/00

Suba el volumen. Un gran sonido para cada aventura.

Escuche las melodías que mueven su día. Puede llevar el sonido potente y atrevido de este altavoz resistente al agua a cualquier lugar. ¿Quiere ejercitarse en el parque o disfrutar de la música mientras va de campamento? Con 15 horas de reproducción y una correa de transporte, siempre estará listo para disfrutar.

Ver todos los beneficios

Suba el volumen. Un gran sonido para cada aventura.

  • Protección contra el agua/polvo IP66

  • Gran sonido

  • 200W

  • Hasta 15 horas de música

Gran sonido en un paquete moderno

Desde parques hasta lugares para acampar, lleve la música que le encanta a donde sea que vaya. Dos woofers de 115 mm y dos tweeters le ofrecen un sonido nítido y potente; además, este altavoz también se ve increíble. ¿Quiere llevar el sonido a otro nivel? Empareje dos altavoces para disfrutar de un equipo estéreo y empezar la fiesta.

Resistencia al polvo y al agua IP66. Listo para rockear*

Desde el sendero hasta la playa, la clasificación IP66 garantiza que este altavoz puede ir a cualquier lugar*. El cordón de sujeción extraíble facilita el transporte y un alcance Bluetooth de hasta 25 m se encarga de que nunca pierda el ritmo. Incluso si su teléfono está lejos del altavoz.

15 horas de tiempo de reproducción. Mantenga la fiesta en marcha**

¿Va a subirle a la música? Este altavoz puede funcionar tanto tiempo como usted pueda. Tiene hasta 15 horas de tiempo de reproducción con el altavoz completamente cargado y la función de cargador portátil le permite cargar los dispositivos conectados sin detener la música.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. La clasificación IP66 significa que el producto es a prueba de polvo, y está protegido de las lluvias intensas y de los chorros de agua potentes.

  2. El tiempo de reproducción de la batería de 15 horas es solo una referencia y puede variar según el contenido musical y el deterioro de la batería después de varios ciclos de carga y descarga. Se puede lograr con una fuente de música predefinida, luces y BASS+ desactivados, un nivel de volumen de 8 y una fuente de transmisión por Bluetooth.

  3. En el modo de altavoz desactivado, una carga completa tarda alrededor de 2,5 horas con un cargador rápido y 6 horas con un cargador normal.