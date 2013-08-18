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Descontinuado

StreamiumCentro de música inalámbrico

WAC3500D/97

2

| (1) Reseña

Un sistema para transferir, conectar y escuchar toda tu música

Para brindarte total comodidad, el centro de música inalámbrico todo en uno WAC3500D con disco duro de 80 GB te permite transferir música desde la PC, conectar tu iPod, conectar y usar dispositivos USB directamente, y disfrutar de la reproducción de HDD, con un sonido increíble.

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Transfiere y copia música de la PC con la función para arrastrar y soltar

Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CDs

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Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.0

de 5

1

Reseña

5
4
3
1

18/08/2013

Argentina

Argentina

Mal funcionamiento

Se rompió el control remoto y no conseguí repuesto. Ahora no anda la compactera. El equipo tuvo poco uso. No lo recomiendo

Esta reseña se realizó para Streamium WAC3500D Centro de música inalámbrico

Esta reseña se realizó para Streamium WAC3500D Centro de música inalámbrico

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