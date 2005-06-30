Descontinuado
WACS5/22
Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.
Cada uno de los miembros de la familia puede escuchar música desde cinco habitaciones diferentes y disfrutar de sus temas preferidos al mismo tiempo, desde el centro de audio inalámbrico.
Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.
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