Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones

Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.