ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

        Descontinuado

        Streamium WACS7500 Centro de música inalámbrico y estación

        WACS7500/97

        3.5

        | (6) Reseñas

        Ver todos los beneficios

        Transmisión inalámbrica entre el centro audio las emisoras y la PC

        /

        Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CDs

        Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.

        Reproducción de CD y USB directa

        /

        Obtener asistencia sobre este producto

        Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

        Opiniones

        Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
        Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

        3.5

        de 5

        6

        Reseñas

        3
        2

        30/11/2014

        España

        España

        Equipo elegante y con unas caracteristicas excelentes

        Equipo con unas caracteristicas excelentes, con su conexion a la red y a internet radio, ademas del disco duro

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

        15/05/2012

        España

        España

        muy buen sonido

        Tiene muy buen sonido, su disco duro ayuda a tener las copias y poder escuchar sin tener que colocar el disco, su conectividad a internet para escuchar la radio Coneccion con otras estaciones sin hilos El software para el ordenador es muy simple ayudaria algo de mejora El precio es muy alto

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

        15/05/2012

        España

        España

        La reseña va para Wireless Music Center WAC7000.

        No localizo el producto que busco: Wireless Music Center WAC7000. Imagino que es un modelo anterior al que aparece ahora, el WACS7500. Estoy MUY CONTENTO con la compra del Music Center WAC7000. En contra: - Es muy caro. - Creo que no ha sido suficientemente promocionado. Nadie lo conoce y no es fácil encontrarlo, lo que hace que se convierta en un artículo muy exclusivo, y por lo tanto excesivamente caro. - Si no lo localizo en su propia página, ¿es porque ya está descatalogado? ¿Qué hago entonces si se me estropea? Que me costó un pastón... bien invertido, pero si con el siguiente modelo va a pasar lo mismo (se va a tratar como un artículo "de lujo"), NO me lo volveré a comprar. ¡Gracias!

        Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

        Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite

        Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.

        Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.