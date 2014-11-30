Descontinuado
WACS7500/97
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Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.
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3.5
de 5
6
Reseñas
Alon
30/11/2014
España
Equipo elegante y con unas caracteristicas excelentes
Equipo con unas caracteristicas excelentes, con su conexion a la red y a internet radio, ademas del disco duro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite
marraco
15/05/2012
España
muy buen sonido
Tiene muy buen sonido, su disco duro ayuda a tener las copias y poder escuchar sin tener que colocar el disco, su conectividad a internet para escuchar la radio Coneccion con otras estaciones sin hilos El software para el ordenador es muy simple ayudaria algo de mejora El precio es muy alto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite
Sí, recomiendo este producto
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JLLMH
15/05/2012
España
La reseña va para Wireless Music Center WAC7000.
No localizo el producto que busco: Wireless Music Center WAC7000. Imagino que es un modelo anterior al que aparece ahora, el WACS7500. Estoy MUY CONTENTO con la compra del Music Center WAC7000. En contra: - Es muy caro. - Creo que no ha sido suficientemente promocionado. Nadie lo conoce y no es fácil encontrarlo, lo que hace que se convierta en un artículo muy exclusivo, y por lo tanto excesivamente caro. - Si no lo localizo en su propia página, ¿es porque ya está descatalogado? ¿Qué hago entonces si se me estropea? Que me costó un pastón... bien invertido, pero si con el siguiente modelo va a pasar lo mismo (se va a tratar como un artículo "de lujo"), NO me lo volveré a comprar. ¡Gracias!
Esta reseña se realizó para Streamium WACS7500 Wireless Music Center y Satélite
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