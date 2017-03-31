Descontinuado
WP3811
Micro Pure
El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.
El sistema de alerta por colores Pure Protect es simple y avanzado para que siempre cambies el filtro a tiempo y con máxima facilidad. Cuando la membrana se vuelve de color gris oscuro o marrón óxido, tienes que sustituir el filtro.
Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.
3.4
de 5
23
Reseñas
Sebastian45
31/03/2017
Argentina
falta de repuesto
Es un excelente producto, pero no he tenido suerte con la reposición, porque las agencias Philips dicen que no llega al país
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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mafa45
12/11/2015
Argentina
necesito cartuchos de filtro
el producto es optimo,pero pasa a ser malo debido que recorro cuanto local hay para la venta de repuesto del cartucho y no hay en plaza.espero uds.puedan darme una solucion favorable.gracias por su atencion
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luchoros
28/09/2013
Argentina
Muy bueno
El único prolema de este producto es que en Rosario no se consigue el repuesto.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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