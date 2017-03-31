ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil
  • Agua pura, de forma rápida y fácil

Descontinuado

Filtro de agua para la canilla

WP3811

3.4
| (23) Reseñas
Agua pura, de forma rápida y fácil
Un filtro compacto y fácil de instalar. Su sistema Micro Pure elimina las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerle agua pura con todos los minerales que su cuerpo necesita.
Ver todos los beneficios

con filtro Micro Pure

Agua pura, de forma rápida y fácil

  • Micro Pure

Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

El alerta Pure Protect te indica cuándo tienes que cambiar el filtro

El sistema de alerta por colores Pure Protect es simple y avanzado para que siempre cambies el filtro a tiempo y con máxima facilidad. Cuando la membrana se vuelve de color gris oscuro o marrón óxido, tienes que sustituir el filtro.

El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto

Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

23

Reseñas

31/03/2017

Argentina

Argentina

falta de repuesto

Es un excelente producto, pero no he tenido suerte con la reposición, porque las agencias Philips dicen que no llega al país

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para WP3811 Purificador de agua para el grifo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para WP3811 Purificador de agua para el grifo

12/11/2015

Argentina

Argentina

necesito cartuchos de filtro

el producto es optimo,pero pasa a ser malo debido que recorro cuanto local hay para la venta de repuesto del cartucho y no hay en plaza.espero uds.puedan darme una solucion favorable.gracias por su atencion

Esta reseña se realizó para WP3811 Purificador de agua para el grifo

Esta reseña se realizó para WP3811 Purificador de agua para el grifo

28/09/2013

Argentina

Argentina

Muy bueno

El único prolema de este producto es que en Rosario no se consigue el repuesto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para WP3811 Purificador de agua para el grifo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para WP3811 Purificador de agua para el grifo

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.