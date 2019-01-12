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Descontinuado

Filtro de repuesto para purificadores de grifo

WP3911

3.6

| (47) Reseñas

Agua pura, rápido y fácil

Un sistema avanzado que filtra las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerte agua pura con todos los minerales que tu cuerpo necesita.

Ver todos los beneficios

Filtro Micro Pure

Agua pura, rápido y fácil

  • Micro Pure

Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 5

47

Reseñas

12/01/2019

Argentina

Argentina

Super Práctico

Por suerte pude encontrar este producto nuevamente en Mercado Libre, así que para aquellos que no lo encontraban, tengan presente que venden el wp3911 y el filtro completo WP3911

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para WP3911 Filtro de repuesto para purificadores de grifo

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15/12/2018

Argentina

Argentina

Excelente

El producto es excelente !!! Philips no trae el repuesto. por lo cual lo tengo inutilizado.

Sí, recomiendo este producto

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10/07/2018

Argentina

Argentina

Todo excelente pero sin repuestos hace más de 3 años

Lastima que no se consigue el repuesto. Lo tengo hace más de 5 años

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para WP3911 Filtro de repuesto para purificadores de grifo

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