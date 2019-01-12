Descontinuado
WP3911
Agua pura, rápido y fácil
Un sistema avanzado que filtra las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerte agua pura con todos los minerales que tu cuerpo necesita.
Micro Pure
El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.
El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.
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3.6
de 5
47
Reseñas
Alexis94
12/01/2019
Argentina
Super Práctico
Por suerte pude encontrar este producto nuevamente en Mercado Libre, así que para aquellos que no lo encontraban, tengan presente que venden el wp3911 y el filtro completo WP3911
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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verano50
15/12/2018
Argentina
Excelente
El producto es excelente !!! Philips no trae el repuesto. por lo cual lo tengo inutilizado.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Mazzochi
10/07/2018
Argentina
Todo excelente pero sin repuestos hace más de 3 años
Lastima que no se consigue el repuesto. Lo tengo hace más de 5 años
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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