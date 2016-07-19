Descontinuado
WP3961
Pure Taste
El filtro PureTaste elimina el cloro, el mal sabor, los olores desagradables y los sedimentos del agua corriente y garantiza un agua más limpia y con mejor sabor para beber, cocinar y limpiar frutas y vegetales. Además, el carbón activado revestido en plata evita el desarrollo de bacterias en el interior del filtro para que disfrutes del agua con más seguridad.
Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.
El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.
1.8
de 5
5
Reseñas
Anaher39
19/07/2016
Argentina
Dificil de conseguir repuestos
Es un muy buen producto, pero lamentablente es muy difícil de conseguir el repuesto
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Paulili25
01/09/2013
Argentina
Repuestos dificiles de conseguir
Me gusta la facilidad que ofrece el producto, pero los repuestos son difíciles de conseguir, han subido su precio casi al 100% y en provincia hay que pedirlos a Buenos Aires. No conviene , realmente no lo recomiendo
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QUE TE
01/12/2025
Argentina
NO COMPREN NADA PHILIPS
VENDEN PRODUCTORS QUE SABEN DESPUES NO SE CONSIUGUEN REPUESTOS ESTAFADORES ESE TELEFONO QUE TIENEN EN INTERNET NO ATEINDE NADIE NO EXISTE- POR SI NO SABIAN - EL ws ES UN ENGANÑO NO HAY ASISTENCIA AL USUARIO - NO TEINEN PARA QUEGARSE EN LA MISMA PAGINA QUE ES OBLIGATORIO
Ventajas
NADA
Contras
TODO NO RESPETAN AL USUARIO
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