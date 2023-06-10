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Descontinuado

FidelioAuric. supraaurales abiertos en la parte post. X3

X3/00

5
| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Como una sala de conciertos para tus oídos
Desde la respiración del cantante hasta el paso de los dedos por el diapasón, estos auriculares de grado audiófilo de parte posterior abierta combinan la comodidad ligera de una pluma con un ajuste impecable. Descubrí nuevas capas de transparencia y de detalles cada vez que los uses.
Ver todos los beneficios

Diseñados para audiófilos

Como una sala de conciertos para tus oídos

  • Entorno acústico natural y amplio

  • Comodidad ligera

  • Acabado del cuero/metal de primer nivel

  • Cable extraíble de 3 m

Diseñados para un rendimiento excepcional

Diseñados para un rendimiento excepcional

Los auriculares Philips Fidelio X3 incorporan unas orejeras de doble capa que reducen la resonancia y la vibración. Los controladores de neodimio están diseñados para inclinarse a 15 grados, a fin de ajustarse a la geometría natural de tu oreja y gozar de una precisión óptima de las altas frecuencias. El resultado es un rendimiento perfecto con un detalle exquisito.

Sentí la pasión. Diseño de calidad superior

Sentí la pasión. Diseño de calidad superior

Estos auriculares supraaurales no solo se diseñaron para que sonaran espectacular: también se sienten increíble. La ligera y suave banda sujetadora interna se ajusta perfectamente. La banda sujetadora externa agrega un peso relajante, mientras que las cómodas y ligeras almohadillas con espuma viscoelástica crean un sellado perfecto. Ideales para sesiones de audición prolongadas.

Diseño con la parte posterior abierta. Entorno acústico natural y amplio

Diseño con la parte posterior abierta. Entorno acústico natural y amplio

El diseño de las almohadillas con la parte posterior abierta está cubierto con tela para parlantes Kvadrat acústicamente transparente. El aire puede fluir de manera libre a través de la tela, lo que elimina la presión de aire acumulada detrás del diafragma y crea un sonido espacioso y envolvente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

10/06/2023

Argentina

Argentina

Increíbles

Son los mejores auriculares que probé en mi vida, el sonido es perfectamente balanceado y bien analítico como me gusta a mí, sin exagerar en ninguna frecuencia. Entiendo algunas reseñas de bassheads a los cual estos auriculares les parecen grises o aburridos pero en mi opinión son la mejor opción para escuchar la música tal cual está hecha. En Argentina no se venden así que tuve que esperar dos meses un envío desde Europa, pero valió cada centavo.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auric. supraaurales abiertos en la parte post. X3

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auric. supraaurales abiertos en la parte post. X3

07/07/2023

España

España

Me han volado la cabeza

Excelentes, sonido espectacular, por encima de auriculares de mayor precio. Calidad en los materiales excelente, la diadema es una pasada, piel escocesa certificada, materiales premium se ve y se siente. En cuanto a sonido solo puedo decir que ahora tengo algo muy especial entre manos. cuesta un poco amplificarlos correctamente, los he probado con diferentes amplificadores y como mas me gustan es con mi ampli de valvulas (tubos o bulbos). puedo escuchar inclusive el roce de los dedos en el piano, amplia escena sonora, separación instrumental, sonido totalmente equilibrado entrega mucha información en los medios y agudos, donde carece un poco es en los sub graves, por lo que si eres un basshead estos posiblemente no sean para ti, los graves están presentes pero no esperes es punch. lo recomiendo? por supuesto que si!! me compraria uno mas para tener de repuesto, pero con la calidad que tienen estoy seguro que me duraran muchos años.

Ventajas

Todo

Contras

falta mas fuerza en los subgraves

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

25/04/2023

España

España

Excelentes auriculares

Los tengo desde hace dos meses y son una maravilla, los acabados son geniales.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio X3 Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

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