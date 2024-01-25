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  • Limpieza diaria en seco y húmedo sin esfuerzo
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Aqua serie 3000 HomeRunRobot aspirador y trapeador

XU3000/01

4.7
| (15) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Limpieza diaria en seco y húmedo sin esfuerzo
Disfrute de una limpieza impecable todos los días, con mucho menos esfuerzo. El robot ofrece una potencia de aspiración ultrafuerte y aspira y trapea en una sola pasada. El robot aumenta automáticamente la potencia de aspiración cuando pasa por una alfombra o tapete.
Ver todos los beneficios

Limpieza diaria en seco y húmedo sin esfuerzo

  • con estación de carga

  • Oscuro y beluga metálico

  • Conectado a la aplicación HomeRun

Elimina más polvo fino que el que solo se aspira

Elimina más polvo fino que el que solo se aspira

El robot aspira y trapea pisos duros de una sola pasada para eliminar la fina capa de polvo que se genera en el piso cada día. Es capaz de limpiar más polvo que cuando solo se aspira; por ello, la suela de sus pies se mantendrá limpia incluso si está descalzo.

Fácil de usar: ideal para usuarios principiantes

Fácil de usar: ideal para usuarios principiantes

La aplicación HomeRun de Philips para el robot se diseñó para ser sencilla e intuitiva, ideal para quienes la usan por primera vez. Cuenta con orientación paso a paso y videos útiles que le garantizarán sacar el máximo provecho del robot. La aplicación se comunica con el robot para controlar, informar y mejorar el rendimiento de limpieza esté donde esté, y mostrará en tiempo real las área que ha limpiado.

La potencia de aspiración ultrapotente absorbe mucha suciedad

La potencia de aspiración ultrapotente absorbe mucha suciedad

La potencia de aspiración ultrapotente (probada rigurosamente para alcanzar hasta 4000 Pa) permite absorber acumulaciones de suciedad mayores, como migas. Se encarga diariamente de la suciedad en pisos, así como de la eliminación del polvo más fino en rincones, alfombras y tapetes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

15

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3
2

25/01/2024

Argentina

Argentina

El cambio que necesitas para organizar las tareas.

El producto es excelente porque permite planificar la limpieza en frecuencia y en lugares, por dia. y su efectividad es tan grande que previene la frecuencia de limpieza de muebles y limpieza profunda de pisos, por su gran capacidad de absorción. Para mi caso en particular, me hace ahorrar mucho tiempo y eso es fundamental.

Ventajas

Todo

Contras

No me queda claro si en el deposito de agua solo se coloca agua o puede adicionarse algun limpiador liquido o desinfectante.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador

07/01/2024

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Supero mis expectativas, simple de usar y efectiva

[Employee of philipsglobal] Nunca tuve aspiradora robot. Me sorprendio lo silenciosa, la uso cuando me voy a dormir y me levanto con cero polvo. Un placer. La app Homerun es muy intuitiva y los programas de limpieza adaptables segun ambiente optimizan el uso de la bateria. Sube a las alfombras tal cual la foto y los 4000Pa de succion realmente hacen su trabajo.

Ventajas

Me resolvio un problema, ya no mas esa capa finita de polvo (o las migas de la cena) al llegar a casa despues de trabajar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador

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Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador

18/12/2023

Argentina

Argentina

Excelente producto

La verdad supero mis expectativas facilitandome la limpieza y mantenimiento de mi hogar, ahorrandome tiempo para realizar otras actividades. Super recomendable!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador

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