con estación de carga
Oscuro y beluga metálico
Conectado a la aplicación HomeRun
El robot aspira y trapea pisos duros de una sola pasada para eliminar la fina capa de polvo que se genera en el piso cada día. Es capaz de limpiar más polvo que cuando solo se aspira; por ello, la suela de sus pies se mantendrá limpia incluso si está descalzo.
La aplicación HomeRun de Philips para el robot se diseñó para ser sencilla e intuitiva, ideal para quienes la usan por primera vez. Cuenta con orientación paso a paso y videos útiles que le garantizarán sacar el máximo provecho del robot. La aplicación se comunica con el robot para controlar, informar y mejorar el rendimiento de limpieza esté donde esté, y mostrará en tiempo real las área que ha limpiado.
La potencia de aspiración ultrapotente (probada rigurosamente para alcanzar hasta 4000 Pa) permite absorber acumulaciones de suciedad mayores, como migas. Se encarga diariamente de la suciedad en pisos, así como de la eliminación del polvo más fino en rincones, alfombras y tapetes.
4.7
de 5
15
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Halo Killer
25/01/2024
Argentina
El cambio que necesitas para organizar las tareas.
El producto es excelente porque permite planificar la limpieza en frecuencia y en lugares, por dia. y su efectividad es tan grande que previene la frecuencia de limpieza de muebles y limpieza profunda de pisos, por su gran capacidad de absorción. Para mi caso en particular, me hace ahorrar mucho tiempo y eso es fundamental.
Ventajas
Todo
Contras
No me queda claro si en el deposito de agua solo se coloca agua o puede adicionarse algun limpiador liquido o desinfectante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador
Tere Sita
07/01/2024
Argentina
Empleado de Philips
Supero mis expectativas, simple de usar y efectiva
[Employee of philipsglobal] Nunca tuve aspiradora robot. Me sorprendio lo silenciosa, la uso cuando me voy a dormir y me levanto con cero polvo. Un placer. La app Homerun es muy intuitiva y los programas de limpieza adaptables segun ambiente optimizan el uso de la bateria. Sube a las alfombras tal cual la foto y los 4000Pa de succion realmente hacen su trabajo.
Ventajas
Me resolvio un problema, ya no mas esa capa finita de polvo (o las migas de la cena) al llegar a casa despues de trabajar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador
Nicolas M
18/12/2023
Argentina
Excelente producto
La verdad supero mis expectativas facilitandome la limpieza y mantenimiento de mi hogar, ahorrandome tiempo para realizar otras actividades. Super recomendable!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aqua serie 3000 HomeRun XU3000/01 Robot aspirador y trapeador