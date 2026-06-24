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Asistencia de Philips

Noto descargas eléctricas al utilizar mi aspirador Philips

Si nota descargas de electricidad estática al utilizar su aspirador Philips, no debe preocuparse. Descubra cuál puede ser la causa y cómo evitarla a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC9350/51 , FC6162/02 , FC8083/52 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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