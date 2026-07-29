Mi Philips Airfryer no funciona o no se enciende

El cajón no está completamente cerrado

Algunos modelos de Airfryer cuentan con la función de detección de recipientes. Esta función apaga el calefactor y el ventilador al retirar el recipiente de la Airfryer.

Asegúrese de haber introducido el recipiente en la Airfryer y de que el cajón está completamente cerrado. De lo contrario, la Airfryer no se encenderá.

Es posible que el mecanismo de detección de recipientes esté roto

Retire el recipiente de la Airfryer y compruebe si hay grietas o daños en las piezas de plástico, especialmente en los bordes del recipiente (consulte la imagen inferior). Si observa algún daño o grieta, contáctenos para obtener más ayuda.



Específicamente para los modelos HD9880, HD9875 y HD9876, retire el recipiente de la Airfryer del cajón y dele la vuelta. El módulo de detección de recipientes está instalado en el lado derecho, junto al hueco del soporte del asa de la cesta (consulte la imagen inferior).



Observará una pequeña cubierta de plástico en un lateral (consulte la imagen inferior). Si falta, la detección de recipientes no funcionará. En ese caso, contáctenos a través de www.philips.com/contact y estaremos encantados de ayudarle.

La temperatura seleccionada es demasiado baja

Si ajusta la Airfryer para que cocine a 40 °C o menos, puede parecer que no se calienta (sobre todo cuando la temperatura ambiente es parecida).



Compruebe la temperatura ajustada en su Philips Airfryer y auméntela si fuera necesario.

No ha ajustado ningún tiempo de cocción, o este es demasiado corto (Airfryer analógica)

Gire el temporizador analógico al tiempo de cocción deseado (consulte el vídeo a continuación). Si el tiempo de cocción deseado es inferior a 10 minutos, gire el temporizador a unos 15 minutos y, a continuación, vuelva a girarlo hasta el tiempo de cocción más corto que desee.