Mi Philips Airfryer no funciona o no se enciende

Si su Philips Airfryer no se enciende, o si lo hace pero no funciona o no se calienta, lea el siguiente artículo para conocer las posibles causas y soluciones.
Asegúrese de que la clavija de la Airfryer se encuentra correctamente insertada en la toma de corriente.
Si hay demasiados aparatos enchufados a la misma toma de corriente, puede que la Philips Airfryer no funcione. Desenchufe los otros aparatos o utilice otra toma de corriente.
En el caso de los dispositivos analógicos, es posible que el temporizador esté funcionando, pero que el dispositivo no se esté calentando. En ese caso, asegúrese de que el enchufe de la Airfryer esté correctamente insertado en la toma de corriente.
El cajón no está completamente cerrado Algunos modelos de Airfryer cuentan con la función de detección de recipientes. Esta función apaga el calefactor y el ventilador al retirar el recipiente de la Airfryer. Asegúrese de haber introducido el recipiente en la Airfryer y de que el cajón está completamente cerrado. De lo contrario, la Airfryer no se encenderá.
Es posible que el mecanismo de detección de recipientes esté roto Retire el recipiente de la Airfryer y compruebe si hay grietas o daños en las piezas de plástico, especialmente en los bordes del recipiente (consulte la imagen inferior). Si observa algún daño o grieta, contáctenos para obtener más ayuda.
Específicamente para los modelos HD9880, HD9875 y HD9876, retire el recipiente de la Airfryer del cajón y dele la vuelta. El módulo de detección de recipientes está instalado en el lado derecho, junto al hueco del soporte del asa de la cesta (consulte la imagen inferior).
Observará una pequeña cubierta de plástico en un lateral (consulte la imagen inferior). Si falta, la detección de recipientes no funcionará. En ese caso, contáctenos a través de www.philips.com/contact y estaremos encantados de ayudarle.
La temperatura seleccionada es demasiado baja Si ajusta la Airfryer para que cocine a 40 °C o menos, puede parecer que no se calienta (sobre todo cuando la temperatura ambiente es parecida).
Compruebe la temperatura ajustada en su Philips Airfryer y auméntela si fuera necesario.
No ha ajustado ningún tiempo de cocción, o este es demasiado corto (Airfryer analógica)
Gire el temporizador analógico al tiempo de cocción deseado (consulte el vídeo a continuación). Si el tiempo de cocción deseado es inferior a 10 minutos, gire el temporizador a unos 15 minutos y, a continuación, vuelva a girarlo hasta el tiempo de cocción más corto que desee.
La siguiente información solo se aplica a los modelos NA55x.
Si usa la función de vapor de su Airfryer NA55x y el depósito de agua no está colocado correctamente o no tiene agua, el aparato lo detectará y el icono comenzará a parpadear (consulte la imagen inferior). Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito y empújelo hasta que encaje en su sitio. A continuación, pulse el botón de inicio/pausa para iniciar la cocción; el icono desaparecerá.
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, es posible que la resistencia de la Philips Airfryer esté rota. En ese caso, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:NA120/00 , HD9905/00 , HD9280/90 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›