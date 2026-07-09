Mi moldeador Philips se apaga solo

Si el secador o la plancha Philips se apaga solo durante el uso, siga nuestros consejos para resolver el problema.
En función del modelo de moldeador, es posible que esté equipado con una función de desconexión automática. Si es así, el moldeador se apaga automáticamente tras un periodo de inactividad de un minuto. Esto es por su propia seguridad. Solo tiene que volver a encender el moldeador para seguir utilizándolo.
Algunos moldeadores Philips se apagan cuando se sobrecalientan. En este caso, le recomendamos que deje de utilizar el moldeador durante unos minutos. Después, cuando el moldeador se haya enfriado, puede volver a encenderlo.
Si el secador Philips deja de funcionar de repente durante el uso, compruebe el grill en la parte posterior para ver si está bloqueado por polvo o por pelo. En ese caso, limpie el secador siguiendo las instrucciones del manual de usuario. Si ha probado las opciones anteriores pero el dispositivo de moldeado continúa apagándose durante el uso, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia adicional.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:BHD837/00 , BHS376/00 , BHD308/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›