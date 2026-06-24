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Asistencia de Philips

La cafetera espresso de Philips produce un ruido

En caso de que la cafetera espresso de Philips produzca un ruido extraño o fuerte, siga leyendo para obtener más información y soluciones.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP5541/50, EP2331/10, EP5441/50. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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