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Asistencia de Philips

Aparece un código de error en mi cafetera espresso de Philips

Si ve un código de error como 01, 03, 04, 05, 11, 14 o 19 en su cafetera espresso de Philips, consulte a continuación las posibles causas y soluciones. 

En caso de que se produzcan otros errores no mencionados anteriormente (como los errores 02, 10, 15 o 22), será necesario reparar la máquina. Póngase en contacto con nosotros.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP5441/50 , HD8651/01 , HD8900/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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