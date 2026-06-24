Aparece un código de error en mi cafetera espresso de Philips

Si aparece el error 01, significa que el molinillo de café de la cafetera espresso no funciona como debería debido a un bloqueo en la abertura de entrada del café.

Para solucionarlo, desbloquee esta abertura (con una cucharita de café o un aspirador, como se explica a continuación):



1. Apague la máquina y espere hasta que esté totalmente en silencio (hasta que deje de hacer ruido completamente). Esto puede tardar entre 15 y 20 segundos.

2. Abra la puerta de mantenimiento y retire el sistema de preparación.

3. Abra la tapa de la abertura de entrada de café premolido y coloque el mango de la cuchara en la abertura. Si no hay abertura de entrada de café premolido, inserte el mango de la cuchara en la abertura de entrada del café desde abajo.

4. Mueva el mango hacia arriba y hacia abajo hasta que caiga el café obstruido. Esto puede requerir cierta fuerza.

5. Retire y limpie todo el café molido que haya caído con una aspiradora.

6. A continuación, coloque la boquilla del aspirador en la toma de la abertura de entrada del café y cubra la abertura de entrada del café premolido con la mano. O al contrario, coloque el aspirador en la parte superior y cubra la parte inferior de la abertura de salida del café.

7. Vuelva a colocar el sistema de preparación. A continuación, encienda la cafetera y prepare un espreso.

8. Después de preparar el espreso, compruebe si la abertura sigue sin café molido. Si no es el caso, repita el procedimiento de desbloqueo.

No vierta ni derrame agua en el contenedor de granos de café para que la abertura de entrada no se bloquee.