Mi robot de cocina para bebés Philips Avent no produce vapor (correctamente)

El aparato no funciona.

El aparato no funcionará si las piezas no están correctamente montadas en la unidad principal. Monte todas las piezas correctamente siguiendo las instrucciones del manual de usuario antes de cocinar al vapor.

Cuando finalice un ciclo de cocción al vapor, deje que el aparato se enfríe durante 10 minutos y vacíe el agua restante del depósito antes de iniciar un segundo ciclo de cocción al vapor.

El aparato no genera vapor

Añada agua al depósito.

Elimine la cal del depósito siguiendo las instrucciones del manual de usuario.

Compruebe la salida de vapor del depósito de agua, la entrada de vapor de la tapa de la jarra y el conducto de vapor para asegurarse de que no hay nada que los bloquee.

Hay fugas de vapor

Se producirán fugas de vapor si las piezas no están montadas correctamente o la entrada de vapor de la tapa de la jarra está bloqueada.