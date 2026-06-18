Asistencia de Philips El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare

Si el cepillo dental se cae del cepillo dental, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.



Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.

1. Instale el cabezal de cepillado correctamente. Si el cabezal de cepillado se cae del mango del cepillo dental, asegúrese de que el cabezal está colocado correctamente. Sujete el cabezal de cepillado con las cerdas apuntando en la misma dirección que los botones del cepillo dental. Presione firmemente el cabezal del cepillo contra el cepillo dental hasta que note un ligero clic. Es normal y necesario que quede un pequeño hueco entre el cabezal de cepillado y el mango del cepillo dental. El cabezal de cepillado debe poder moverse para crear la cantidad correcta de vibraciones. 2. Limpie el cabezal de cepillado o el mango. Asegúrese de que la parte inferior del cabezal de cepillado y la zona que rodea al eje metálico no tengan residuos. Puede limpiarlo con agua tibia o un paño suave. 3. Utilice un cabezal de cepillado original. Recomendamos utilizar cabezales de cepillado originales de Philips. Es posible que los cabezales de cepillado falsificados no encajen y se caigan. ¿Sigue teniendo problemas con su cepillo dental? Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que el cepillo dental esté dañado internamente. Le recomendamos que solicite la reparación o sustitución del cepillo dental.