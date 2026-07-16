Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae

En el anterior diseño de la tetina Natural, la válvula anticólicos se encontraba debajo de uno de los números impresos en la base de la tetina. Las tetinas Natural tienen tres indicadores de número de tetina en los laterales, y las nuevas tetinas Natural Response solo tienen uno.



Limpie las tetinas con frecuencia para evitar que se obstruya la válvula anticólicos. Sujete la tetina por debajo de la válvula y tire de la punta con firmeza hasta que vea la apertura de la válvula.



En caso de que la tetina se contraiga durante la toma, siga estos pasos para solucionarlo:

Tire de la tetina del biberón hacia afuera con los dedos limpios o unas pinzas. Localice la válvula, ubicada debajo de uno de los números impresos en la base de la tetina. Tire de la tetina hacia los lados, asegurándose de que la válvula está en la parte superior mientras tira de la tetina hacia los lados. Tire firmemente hasta que vea abrirse la válvula. Una vez abierta, puede seguir con la toma.