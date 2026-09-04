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Asistencia de Philips

No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips

Si la afeitadora Philips no afeita como debería, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente. 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: S1881/00 , S1882/02 , S3882/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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