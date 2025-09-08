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Asistencia de Philips

El sistema Philips Lumea no emite pulsos de luz

Si el sistema Lumea no emite pulsos de luz, puede deberse a uno de los siguientes motivos:

  • Puede que la piel sea demasiado oscura
  • El accesorio no se ha conectado correctamente
  • El contacto con la piel no es adecuado
  • El sensor está sucio

Sigue leyendo para obtener más información.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRI947/30, BRI920/30, BRI924/30. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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