Healthcare Informatics

Las soluciones Philips Healthcare Informatics proporcionan flujos de trabajo eficientes e información clínica para ayudarle a brindar un mejor cuidado para más personas. Desde imágenes basadas en la nube con capacidades de visualización avanzada hasta soluciones de atención virtual y una plataforma integrada de historias clínicas, nuestras soluciones compatibles con distintos proveedores establecen una base operativa y clínica para un cuidado del paciente eficiente y eficaz. En todos los entornos de cuidado de la salud y en todo el mundo, le ayudamos a mejorar los flujos de trabajo clínicos, simplificar las colaboraciones, garantizar la seguridad y la interoperabilidad de los datos, optimizar la utilización de recursos y aliviar la carga del personal. .Consulta a continuación los productos destacados, innovaciones e inspiración.