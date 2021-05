Depilación en cuarentena: bajó la frecuencia pero se mantiene como costumbre arraigada

A su manera

Cada mujer decide qué hacer con el vello de su cuerpo, cómo tratarlo y con qué se siente cómoda. Para aquellas que eligen afeitarlos, recortarlos o depilarlos, existen diferentes alternativas.

En ese sentido, el estudio revela que la adhesión a cada método varía según el grupo etario. Así, por ejemplo, la máquina afeitadora descartable y la cera son mayormente utilizadas por las “Milennials” (26-35 años) en un 41%, mientras que las usuarias que más eligen la depilación por láser o luz pulsada y las máquinas depiladoras eléctricas pertenecen a la “Generación X” (36-45 años), en un 40%.

En esa selección también incide una serie de factores. La investigación explica que, si se tiene en cuenta la duración del método de depilación y la relación uso/beneficio, la opción más elegida es la depilación por láser o luz pulsada. También es el que menos daño genera en la piel.

En cambio, si se tiene en cuenta la rapidez y facilidad del depilado, se destaca la afeitadora descartable. Por su parte, la depiladora eléctrica se ubica en medio de ambas posturas, con el rasgo distintivo de ser uno de los métodos más económicos.

Impacto de la pandemia

La pandemia y su consecuente cuarentena prolongada modificaron los hábitos de las mujeres que usan máquinas y métodos depilatorios.

El estudio de Philips y Nielsen Argentina revela que las mujeres redujeron en un 56% la frecuencia de remover su vello. Este cambio de comportamiento se debe, en un 23%, a que las usuarias salen de sus casas con menos frecuencia y, en un 21 %, porque sus centros de estética/especialistas se encuentran cerrados. Sin embargo, frente a este escenario, el estudio también demuestra que el 88% de las mujeres decide mantener la depilación como parte de su rutina, aunque no haya una ocasión especial.

Además, como consecuencia de la cuarentena y las diferentes medidas de restricción, las mujeres disminuyeron su presencia en los centros de estética especializados en depilación: solo el 23% acude a estos lugares frente al 63% que opta por la casa propia como lugar favorito para depilarse.

Tendencias

En este escenario, si bien no hubo cambios significativos en cuanto a los métodos de depilación utilizados, el 88% de las encuestadas señala que se encuentran dispuestas a probar un nuevo método de depilación que cumpla con ciertos requisitos fundamentales: que no le genere irritaciones o cortaduras en la piel, que le proporcione comodidad, y que tenga una buena relación costo/beneficio.

En esa línea, las máquinas de depilación por luz pulsada (IPL), como la Philips Lumea Prestige, son un gran aliado para este contexto de pandemia ya que se trata de una solución que no daña la piel, no causa dolor, no necesita repuestos, es durable y se puede realizar desde la comodidad de tu casa.