Enchufe el cargador a una toma de corriente activa. Coloque el mango del cepillo dental en el cargador. El indicador de batería comenzará a parpadear* para indicar que el cepillo dental se está cargando y dejará de parpadear cuando esté totalmente cargado. Esta operación puede tardar hasta 24 horas.

Siga estas instrucciones:Puede dejar su cepillo dental Philips Sonicare en el cargador conectado cuando no lo esté utilizando. Esto no afectará a la vida útil de la batería del cepillo.*Nota: El modelo DailyClean 1100 NO cuenta con un piloto indicador de batería.