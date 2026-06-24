¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?
Los diferentes modelos de OneBlade incluyen diferentes formas de indicar el estado de carga. Consulte la siguiente información según la descripción que coincida con su modelo.
Nota: este artículo incluye orientación para todos los modelos OneBlade. Consulte los subtítulos para identificar la información relevante para su modelo. Si su modelo es diferente del que se muestra en la imagen (por ejemplo, un color distinto) pero tiene las mismas características, la información sigue siendo aplicable.
El anillo luminoso del mango de OneBlade parpadeará durante la carga y se iluminará de forma continua cuando el dispositivo esté completamente cargado. El anillo luminoso se apagará 30 minutos después de que su OneBlade esté completamente cargado para ahorrar energía.
Al conectarlo por Bluetooth, puede consultar el porcentaje exacto de batería en la aplicación OneBlade.
Varios modelos de OneBlade incluyen un único LED de carga en el mango.
Si el LED se ilumina de forma continua al conectar OneBlade a una fuente de alimentación, solo indica que el dispositivo está recibiendo alimentación. El LED no cambiará para indicar que OneBlade está completamente cargado. Si esto describe su OneBlade, consulte el manual de usuario para determinar cuánto tiempo debe cargarlo.
Si el LED del mango de OneBlade parpadea al conectarlo a la fuente de alimentación, seguirá parpadeando durante la carga y se iluminará de forma continua cuando el dispositivo esté completamente cargado. El LED se apagará unos 30 minutos después de que OneBlade esté cargado para ahorrar energía.
Si hay un LED en el conector o adaptador de OneBlade, se iluminará de forma continua mientras esté conectado a la fuente de alimentación y no cambiará para indicar que OneBlade está completamente cargado.
Si esto sucede en su OneBlade, consulte el manual de usuario para determinar cuánto tiempo debe cargarlo.
El porcentaje de batería indicado en el mango de OneBlade aumentará a medida que se cargue. El dispositivo estará completamente cargado cuando el porcentaje alcance el 100 %.
Si la batería de su OneBlade está baja, la barra de carga inferior parpadeará al conectar el dispositivo a una fuente de alimentación. Cuando la batería esté a 1/3 de carga, la barra inferior se iluminará de forma continua y la segunda comenzará a parpadear.
Esta secuencia continuará hasta que las 3 barras se iluminen de forma continua, lo que indica que OneBlade está completamente cargado. Las barras de carga se apagarán unos 30 minutos después de que su OneBlade esté cargado para ahorrar energía.
Consulte el manual de usuario para conocer el tiempo de carga recomendado para su modelo de OneBlade (normalmente 8 horas).
Si no está seguro de si su Philips OneBlade se está cargando, intente encenderla cuando esté conectada a la fuente de alimentación. Si no se enciende, significa que se está cargando.
Esto se debe a que todos los modelos de Philips OneBlade incluyen una función de seguridad que evita que se enciendan durante la carga. Esto minimiza el riesgo de que el producto se moje (por ejemplo, al utilizarlo para afeitarse en húmedo) mientras está conectado a una fuente de alimentación.
Nota: si su modelo de OneBlade tiene un indicador LED o digital de carga en el mango, este también indicará que el producto se está cargando.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:QP1424/10 , QP2824/20 , QP2620/21 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›