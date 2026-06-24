Asistencia de Philips ¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?

Por motivos de seguridad, su OneBlade se ha diseñado para funcionar únicamente sin cable. Esto se debe a que su OneBlade se puede utilizar para afeitarse en seco y en húmedo. Usar su OneBlade con agua mientras está conectada a la corriente puede ser muy peligroso. Para evitar riesgos, el dispositivo no funciona mientras está conectado a una toma de corriente.



Tenga en cuenta que el adaptador Philips HQ87 para OneBlade es resistente a salpicaduras. Esto quiere decir que el dispositivo puede exponerse a salpicaduras de agua, pero no puede estar en contacto directo con el agua durante un periodo de tiempo prolongado. Por lo tanto, mientras carga su OneBlade, asegúrese de mantener el dispositivo y su adaptador alejados del agua o cualquier superficie mojada.



Solo para uso sin cable Por motivos de seguridad, la OneBlade se ha diseñado para funcionar únicamente sin cable.



Esto se debe a que la Philips OneBlade se puede utilizar para afeitarse en seco y en húmedo. El uso con agua mientras está conectada a la electricidad puede ser muy peligroso. Para evitar riesgos, el aparato no funciona mientras está conectado a una toma de corriente.



Tenga también en cuenta que el adaptador de OneBlade es resistente al agua. Por lo tanto, mientras carga su OneBlade, asegúrese de mantener la afeitadora y su adaptador alejados del agua o cualquier superficie mojada. Además, si la OneBlade cuenta con una cubierta para el puerto de carga, asegúrese de que la cubierta está bien cerrada antes de mojar el mango.