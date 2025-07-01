¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF075/02 , SCF075/01 , SCF086/05 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Cuáles son las diferencias entre los chupetes Philips Avent?
Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?