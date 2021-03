El extractor de leche eléctrico sencillo o doble de Philips Avent cuenta con un cojín suave y adaptable. ¡Sólo hay un tamaño de almohadilla! Se ha diseñado para adaptarse al tamaño específico de su pezón, al igual que su bebé. Fabricado con silicona flexible, se ajusta al 99,98 %* de tamaños de pezones (hasta 30 mm)*. Este exclusivo cojín estimula suavemente el pezón para lograr un flujo de leche más rápido, lo que hace que el extractor resulte muy eficaz.

*Basado en: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breasting Medicine, 26 de abril de 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mayo de 1993, (20 participantes [caucásicos], EE. UU.); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australia).