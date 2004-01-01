Términos de búsqueda

Mi afeitadora femenina Philips no se carga

04 de septiembre de 2025

Si tiene problemas para cargar la afeitadora femenina Philips, le recomendamos lo siguiente:

  1. Asegúrese de que está utilizando una fuente de alimentación USB adecuada, junto con el cable de carga original.
  2. Compruebe que el cable de carga esté correctamente conectado.
  3. Pruebe con otra toma de corriente.
  4. Verifique que la afeitadora femenina haya recibido el mantenimiento adecuado.

Consulte la siguiente información para obtener más ayuda. 


 

1. Utilice una fuente de alimentación USB adecuada

Cargue su afeitadora femenina Philips únicamente con el cable de carga original o con una pieza de repuesto original de Philips.

Philips calcula el tiempo de carga con un adaptador con conector USB de 5 V y 1 A. El tiempo de carga puede variar considerablemente si utiliza una fuente de alimentación diferente.

Consejo: ¿Necesita un adaptador para cargar su afeitadora femenina Philips? Haga clic aquí y busque "HQ87" o póngase en contacto con nosotros.

Nota: Si su modelo Philips incluye un cargador en lugar de un cable USB de carga, la información anterior no es aplicable. En ese caso, asegúrese de usar el cargador original o una pieza de repuesto original de Philips.

2. Asegúrese de que el cable esté correctamente conectado

Inserte firmemente el conector pequeño en la parte inferior de la afeitadora femenina, asegurándose de que quede bien conectado y no esté suelto. Del mismo modo, compruebe que el conector USB esté correctamente insertado en la fuente de alimentación.

3. Pruebe con otra toma de corriente

Es posible que la toma de corriente u otra fuente de alimentación esté defectuosa. Intente cargar su afeitadora femenina Philips utilizando una fuente de alimentación diferente. 

4. Considere otros aspectos de mantenimiento

Si la afeitadora femenina Philips no se enciende, puede dar la impresión de que no está cargada. Sin embargo, no siempre es así. Un cabezal de afeitado bloqueado o dañado puede impedir que el aparato se encienda.

Por ello, Philips recomienda retirar el cabezal de afeitado e intentar encender la afeitadora femenina. Si el aparato se enciende al retirar el cabezal, significa que este debe limpiarse a fondo o sustituirse. 

¿Necesita más ayuda?

Si ha seguido los pasos anteriores y sigue teniendo problemas con el producto, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia.

La información de esta página se aplica al siguiente número de modelo: HP6306/00 .

