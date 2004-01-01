Cargue su afeitadora femenina Philips únicamente con el cable de carga original o con una pieza de repuesto original de Philips.

Philips calcula el tiempo de carga con un adaptador con conector USB de 5 V y 1 A. El tiempo de carga puede variar considerablemente si utiliza una fuente de alimentación diferente.

Consejo: ¿Necesita un adaptador para cargar su afeitadora femenina Philips? Haga clic aquí y busque "HQ87" o póngase en contacto con nosotros.

Nota: Si su modelo Philips incluye un cargador en lugar de un cable USB de carga, la información anterior no es aplicable. En ese caso, asegúrese de usar el cargador original o una pieza de repuesto original de Philips.