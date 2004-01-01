Nota: Si su modelo Philips incluye un cargador en lugar de un cable USB de carga, la información anterior no es aplicable. En ese caso, asegúrese de usar el cargador original o una pieza de repuesto original de Philips.
2. Asegúrese de que el cable esté correctamente conectado
Inserte firmemente el conector pequeño en la parte inferior de la afeitadora femenina, asegurándose de que quede bien conectado y no esté suelto. Del mismo modo, compruebe que el conector USB esté correctamente insertado en la fuente de alimentación.
3. Pruebe con otra toma de corriente
Es posible que la toma de corriente u otra fuente de alimentación esté defectuosa. Intente cargar su afeitadora femenina Philips utilizando una fuente de alimentación diferente.
4. Considere otros aspectos de mantenimiento
Si la afeitadora femenina Philips no se enciende, puede dar la impresión de que no está cargada. Sin embargo, no siempre es así. Un cabezal de afeitado bloqueado o dañado puede impedir que el aparato se encienda.
Por ello, Philips recomienda retirar el cabezal de afeitado e intentar encender la afeitadora femenina. Si el aparato se enciende al retirar el cabezal, significa que este debe limpiarse a fondo o sustituirse.