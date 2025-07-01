¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
Los productos de arreglo personal y belleza de Philips (como afeitadoras, maquinillas de afeitar, recortadores, OneBlade, Head Pro, afeitadoras corporales, depiladoras, secadores de pelo y Lumea IPL) se pueden llevar y utilizar en el extranjero de forma segura si se siguen las siguientes directrices.
