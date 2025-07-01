ProductosAsistencia

¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?

Los productos de arreglo personal y belleza de Philips (como afeitadoras, maquinillas de afeitar, recortadores, OneBlade, Head Pro, afeitadoras corporales, depiladoras, secadores de pelo y Lumea IPL) se pueden llevar y utilizar en el extranjero de forma segura si se siguen las siguientes directrices.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP6532/10 , BRE247/00 , BRE227/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

