¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?

El tiempo de carga estimado del producto se basa en la carga con un adaptador USB de 5 V, igual o superior a 1 A. La mayoría de los adaptadores USB proporcionan suficiente alimentación para cargar el producto en el tiempo especificado. Si se utiliza un adaptador con una potencia nominal inferior, el tiempo de carga puede ser mayor.

Para garantizar un tiempo de carga correcto, le recomendamos que utilice un adaptador USB de 5 V y 1 A.

¿No tiene uno? Puede obtener un adaptador adecuado de Philips (por ejemplo, el adaptador USB HQ87 IPX4) a través de www.philips.com/support.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG7935/15 , QP6532/10 , BG3007/01 .

