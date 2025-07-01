Durante el proceso de fabricación, Philips añade una gota de grasa blanca a la patilla metálica giratoria situada debajo de la unidad de corte de muchos cortapelos, afeitadoras y barberos.
Esta grasa está diseñada para estar siempre presente y mantener la patilla lubricada durante toda la vida útil del producto.
Nota:
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: MG7935/15 , BT3617/15 , MG7920/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?