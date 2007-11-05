Descontinuado
10FF2CMW/00
Cada imagen cuenta tu historia
Una pantalla más grande para una visualización más cómoda. Mirá tus fotos digitales en Philips PhotoFrame 10FF2CMW con una alta calidad de densidad de píxeles y color digital perfecto. Ahora con dos diseños de marcos para que puedas cambiarlos según tu humor o por temporadas.
LCD de 25,9 cm (10,2")
Área visualiz: 23,9 cm (9,4")
Los elegantes marcos tienen diseños con toques artísticos fáciles de cambiar que encastran bien en el PhotoFrame y se adaptan a tu humor o a la decoración de tu casa.
PhotoFrame te permite elegir entre cargar el dispositivo de forma estándar con CA o de forma inalámbrica con la batería recargable incorporada.
Los marcos de diseño de PhotoFrame con toques en aluminio pulido y caoba intenso son fáciles de cambiar y se adaptan a tu estado de ánimo o a la decoración de tu casa.
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