ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

        Descontinuado

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Cada imagen cuenta tu historia

        Una pantalla más grande para una visualización más cómoda. Mirá tus fotos digitales en Philips PhotoFrame 10FF2CMW con una alta calidad de densidad de píxeles y color digital perfecto. Ahora con dos diseños de marcos para que puedas cambiarlos según tu humor o por temporadas.

        Ver todos los beneficios

        Cada imagen cuenta tu historia

        • LCD de 25,9 cm (10,2")

        • Área visualiz: 23,9 cm (9,4")

        Los marcos son elegantes, fáciles de encastrar, y se adaptan a tu estado de ánimo y a la decoración

        Los elegantes marcos tienen diseños con toques artísticos fáciles de cambiar que encastran bien en el PhotoFrame y se adaptan a tu humor o a la decoración de tu casa.

        Funciona con electricidad o de forma inalámbrica con batería recargable

        PhotoFrame te permite elegir entre cargar el dispositivo de forma estándar con CA o de forma inalámbrica con la batería recargable incorporada.

        Marcos de diseño de aluminio pulido y caoba fáciles de cambiar

        Los marcos de diseño de PhotoFrame con toques en aluminio pulido y caoba intenso son fáciles de cambiar y se adaptan a tu estado de ánimo o a la decoración de tu casa.

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia sobre este producto

        Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

        Opiniones

        Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.

        Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.